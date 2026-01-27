セブン、鎌倉発チョコブランドがアイス監修 パフェアイス＆希少素材使用ワッフルコーンの2種
【モデルプレス＝2026/01/27】セブン‐イレブン・ジャパンでは、鎌倉発のチョコレートブランド「CHOCOLATE BANK（チョコレートバンク）」が監修した新作アイス2種「CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ホワイトショコラ＆カカオフルーツ」、「CHOCOLATE BANK パフェアイス ショコラ＆完熟バナナ」を、全国のセブン‐イレブンにて2月3日（火）から順次発売する。
「CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ホワイトショコラ＆カカオフルーツ」は、カカオ豆を包んでいる希少素材「カカオフルーツ」を使用し、そのさわやかな酸味と華やかな味わいを再現した一品。
ブランド独自のカカオバターを用いたホワイトショコラアイスに、さわやかなカカオフルーツアイス、カカオフルーツソースを巻いた3つの味わいが楽しめる。カカオフルーツアイスには隠し味にライチ果汁を加えた。
「CHOCOLATE BANK パフェアイス ショコラ＆完熟バナナ」は、CHOCOLATE BANKのチョコレート原料を2種類使用したチョコレートアイスと、完熟バナナピューレを配合したバナナアイスを組み合わせたパフェアイス。
トッピングにもCHOCOLATE BANKのチョコレート原料を使用したこだわりのチョコレートソースと、完熟バナナ果肉ソースを使用した。各アイス部分には隠し味としてアーモンド原料を配合。「ショコラ×完熟バナナ」の濃厚なマリアージュを楽しめる。
担当者は「チョコレートの原材料として知られるカカオですが、その果肉（カカオフルーツ）の持つフルーティーさはまだ広く知られていません。そんなカカオフルーツの魅力を、多くの方に知ってほしいという想いから今回開発されました」と経緯を述べ、今回の2品について「デザート以上の価値を持つリッチなアイス」とコメントしている。（modelpress編集部）
価格：358円（税込386.64円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
※数量限定
価格：338円（税込365.04円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
※数量限定
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
