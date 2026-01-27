¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡ÖÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÃ¯¤«¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¡× È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëºÛÈ½´±¤ò±é¤¸¤ë
È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëºÛÈ½´±¤¬¡ÈÉáÄÌ¡É¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤éÆñ²ò¤Ê»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡£¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÆ²¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö°ÂÆ²¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÍ¼«¿È¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤Î´¶À¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»ëÌî¤äÇ§¼±¤¬¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ÂÆ²¤¬ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×
ÆÃÀ¤ò·üÌ¿¤Ë±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë°ÂÆ²¤Î»Ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÏASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤äADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ë¤òÂêºà¤ËÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð²áµî¤ËËÍ¤¬±é¤¸¤¿¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù¤ÎL¤â¡¢¶²¤é¤¯¤½¤Î¥¿¥¤¥×¡£º£¤Ï²þ¤á¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤ËÆÃÀ¤òÉÕ¤±¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¡ÈÆÃÀ¡É¤È¡È¸ÄÀ¡É¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿¤ê¼Ò²ñ¤«¤éÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤«¡Ù¤Î»ØÉ¸¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÃ¯¤«¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²¿¤Ë¤Ç¤â¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¤êÆ±¤¸Éþ¤òÃå¤¿¤ê¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î½¬À¤¬¤¢¤ë°ÂÆ²¡£¾¾»³¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö°ìÅÙµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ï°ìÅÙ¸«»Ï¤á¤ë¤È°ìµ¤¤ËÁ´Éô¸«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢¥²¡¼¥à¤â5¡Á6»þ´Ö¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éµ¤Àä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤ÎÇÛÊ¬¤¬¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÌòºî¤ê¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â´ÆÆÄ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£1¥«¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤â¤¦¼¡¤Î¥«¥Ã¥È¤Î½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¸å¤Ç¡Ø¤¢¤¡¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ê¤É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ìòºî¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð±Ç²è¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡Ù¤Î»þ¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¸¶ºî¤ÈÆ±¤¸108¿Í¤Ë¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏË¡Î§¤ò°·¤¦º£ºî¤Ë¤â¤«¤±¤¿¡ÖÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤°¸ýÁª¼ê¸¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¤È¡¢Ìò¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿SNS³èÆ°¤âËè²óÏÃÂê¤Ë¡£
¡ÖÍ·¤Ó¤Î°ì´Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÉÔÈ¯¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£º£²ó¤À¤Ã¤Æ¡Ø¤½¤â¤½¤â°¸ý¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âSNS¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿Í¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÇÛÎ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£ºî¤ÈÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Ë»É¤µ¤ë´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐSNSÂÐºö¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á
¤Þ¤Ä¤ä¤Þ¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¡¡1985Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£2002Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶áÇ¯¤Ï±Ç²è¡Ø¥í¥¹¥È¥±¥¢¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
information¥É¥é¥Þ10¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù
È¯Ã£¾ã³²¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò±£¤·¡¢¡ÈÉáÄÌ¡É¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëºÛÈ½´±¡¦°ÂÆ²À¶½Õ¡Ê¾¾»³¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤«¤é¤¯¤ë¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤¬¡¢Ã¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎÌ·½â¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ëè½µ²ÐÍË22:00¡Á¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£
¼Ì¿¿¡¦ÅÚº´ËãÍý»Ò¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦¾¾ÌÚÃÒ·Ã
anan 2480¹æ¡Ê2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê