街でも、雪道でも安心して踏み出せる。高グリップと洗練デザインを兼ね備えた【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
カジュアルにもスーツにも。冬の足元もオシャレに仕上げる【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ザノースフェイスのブーツは、定番のヌプシブーティをシャープに洗練させた防水仕様のモデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アッパーには耐久性とハリ感に優れた「CORDURA」素材を採用し、保温材には「THERMOLITE ECOMADE」を使用することで、秋冬シーズンの冷気や濡れから足元をしっかり守る。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには「Vibram XS-TREK」を搭載し、高いグリップ力で雪道や濡れた路面でも安定した歩行をサポート。かかとにはバックジップを備え、スムーズな着脱を可能にしている。
→【アイテム詳細を見る】
カジュアルからスーツスタイルまで幅広いボトムスに合わせやすく、冬の日常からスノーフィールドでのアクティブシーンまで活躍する機能的なユニセックスモデル。
カジュアルにもスーツにも。冬の足元もオシャレに仕上げる【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アッパーには耐久性とハリ感に優れた「CORDURA」素材を採用し、保温材には「THERMOLITE ECOMADE」を使用することで、秋冬シーズンの冷気や濡れから足元をしっかり守る。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには「Vibram XS-TREK」を搭載し、高いグリップ力で雪道や濡れた路面でも安定した歩行をサポート。かかとにはバックジップを備え、スムーズな着脱を可能にしている。
→【アイテム詳細を見る】
カジュアルからスーツスタイルまで幅広いボトムスに合わせやすく、冬の日常からスノーフィールドでのアクティブシーンまで活躍する機能的なユニセックスモデル。