沖縄生まれの本格派！オリオン新チューハイ「島チュー」青切りシークヮーサーのキレと爽快感がたまらない
甘さ控えめでキレのあるチューハイを探している人に朗報！オリオンビールの新チューハイブランド「島チュー」から、青切りシークヮーサーの鮮烈な酸味を活かした本格チューハイ「島チュー 無糖シークヮーサー」「島チュー シークヮーサー」が誕生した。2026年1月27日より全国で発売されている。
【写真】「島チュー 無糖シークヮーサー」(写真左)と「島チュー シークヮーサー」(同右)。どちらもアルコール度数7%
■“家飲みでも妥協しない”オリオンの本格チューハイ
「島チュー」は、“家飲みでも、おいしさに妥協しない”をコンセプトに開発された、オリオンの本格チューハイブランド。沖縄の素材にこだわり、甘さを抑えたキレのある味わいと、しっかりとした飲み応えを追求している。
注目すべきは、原材料に使われている「青切りシークヮーサー」。シークヮーサーは、沖縄県で古くから親しまれてきた柑橘で、すだちやレモンのような酸味がありながら、ほかの柑橘類にはないとてもさわやかな香りを持つのが特徴。さらに「青切り」とは、完熟前の果皮が青い状態で収穫されたもののことで、より強い酸味とフレッシュな香りが楽しめる。
本商品では、旬の時期に収穫・搾汁した沖縄県産の青切りシークヮーサー果汁のみを厳選して使用。プルタブを開けた瞬間、生の果実を皮ごと搾ったような香りがふわっと立ちのぼり、ひと口目から鮮烈なキレと爽快な飲み応えが広がる。アルコール度数7%のしっかりとした飲み応えも、家飲み派にはうれしいポイントだろう。
■「無糖」と「甘さ控えめ」、シーンで選べる2種類
ラインナップは「島チュー 無糖シークヮーサー」と「島チュー シークヮーサー」の2種類。
「無糖シークヮーサー」は、青切りシークヮーサーのピール感をダイレクトに味わえる辛口タイプ。食事の味を邪魔しないので、揚げ物や焼き魚など、日常の食卓にぴったり。中華や唐揚げなど、特に味にパンチがあるものによく合う。辛口といえど、ほんのり甘味も感じられるので辛口が苦手な人でも楽しめるところもポイント。
また、「シークヮーサー」は、甘さを抑えつつも飲み応えのある仕上がりで、鍋やしゃぶしゃぶ、だし巻き卵など出汁の旨味を楽しむ食事によく合う。甘すぎないのでおつまみを選ばないし、家庭料理との相性も抜群。食後のリラックスタイムにもぴったりだ。
どちらも甘さに頼らないスッキリとした味わいなので、飲み疲れしにくいのも魅力。後味が軽く、ついもう1杯と手が伸びてしまいそうだ。店頭で見かけたら両方買って飲み比べしてみるのも楽しいかも。
■おうちで沖縄気分を楽しむペアリングも◎
せっかくなら、沖縄料理と合わせて旅行気分を味わってみるのもおすすめ。もずくの天ぷらやタコライス、ラフテー(沖縄風豚の角煮)など、「島チュー シークヮーサー」との相性は抜群だ。甘さ控えめでクリアな味わいだからこそ、料理の味を引き立ててくれる。
全国のスーパーやコンビニ、オリオンビール公式通販サイトで購入可能。350ミリリットル缶と500ミリリットル缶の2サイズ展開なので、まずは350ミリリットルで試してみて、気に入ったら500ミリリットルでたっぷり楽しむのもいいかもしれない。キレのある爽快な一杯で、いつもの家飲み時間をちょっと特別なものにしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
