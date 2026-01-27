シンピュルテのスカルプブラシに新作♡やさしくほぐすソフトタイプ登場

セルフケアへの意識が高まる今、頭皮から整えるケアに注目が集まっています。SINN PURETÉ(シンピュルテ)の人気アイテム「ハートロック スカルプブラシ」から、待望のソフトタイプが誕生しました。やさしい使い心地で、日々の疲れを感じやすい頭皮を心地よくケア。自宅にいながら本格的なヘッドスパ体験を叶え、毎日のシャンプータイムを癒しの時間へと導いてくれます。

やさしくほぐす新感覚スカルプケア

新登場のソフトタイプは、既存ブラシよりもやわらかな使用感が特長。独自の特殊構造を採用し、頭皮にしっかりフィットしながら心地よくアプローチします。

ハートピンがしなるように頭皮を掴み、3種類のピンで押すことで、スッキリとしたマッサージ感を実現。ドライ時のヘッドスパにも、シャンプー中の頭皮洗浄にも使える2Way仕様で、毛穴汚れもすっきりオフします。

選べるカラーとこだわり設計

ハートロック スカルプブラシは、使いやすさにも徹底的に配慮。シリコン素材で手が疲れにくいサイズ感に設計され、お風呂場でも衛生的に保管できるフック付きです。

カラーはグリーン、ピンク、パープル、ブルーグレー、アイボリーの5色展開。ブルーグレーとアイボリーがソフトタイプ、グリーン、ピンク、パープルがハードタイプとなります。

※パープルはCosme Kitchen・Biople・Biop限定色。アイボリーはPEANUTSコラボレーション限定色。専用BOX入りでギフトにもおすすめです。

シンピュルテ／ハートロック スカルプブラシ ソフト



価格:2,200円(税込)

カラー:ブルーグレー

素材:シリコン

蔦屋書店感謝祭で先行発売

ソフトタイプは、2026年2月6日(金)より全国の蔦屋書店※一部取扱なしにて先行発売。3月23日(月)からはSINN PURETÉ公式オンラインストアおよび取扱店舗にて一般発売されます。

蔦屋書店感謝祭では、限定・先行販売商品やキャンペーンも展開されるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※商品によっては取り扱いがない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

毎日のケアを心地よい習慣に

頭皮をいたわりながら、しっかりケアできるシンピュルテのハートロック スカルプブラシ ソフト。やさしい刺激で、日常の疲れをリセットする時間を演出してくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり♡毎日のバスタイムを、ワンランク上のリラックスタイムに変えてみてはいかがでしょうか。