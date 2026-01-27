実は「帝京大学出身」と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「ともさかりえ」を抑えた1位は？
幅広い分野で卒業生を輩出している帝京大学。芸能界やメディアで活躍する有名人だからこそ、学歴とのギャップが印象的に映るようです。
All About ニュース編集部は12月23日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「有名私大出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は帝京大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、俳優のともさかりえさんです。帝京大学文学部を中退。12歳で芸能界デビューして以来、数多くのドラマや映画、舞台で存在感を放っています。
2025年はドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）や『監察医 朝顔2025新春スペシャル』（フジテレビ系）に出演。俳優業のほか、アパレルブランド「MY WEAKNESS」のプロデュースなど、幅広く活躍しています。
回答者からは「若いころから活躍しているので中卒とかかと思ってた」（40代女性／その他）、「イメージになかったので」（40代女性／佐賀県）、「もっと清楚な感じがあるので」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、お笑いコンビ「カミナリ」の石田たくみさんです。2011年に幼なじみの竹内まなぶさんとコンビを結成。「M-1グランプリ」の2016、2017でファイナリストに進出し、注目を浴びました。
バスケ芸人としても知られており、中学時代は全国大会にも出場。男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE（Bリーグ）」の試合で配信や副音声も務めています。
回答コメントでは「大学に通っていたイメージが無い」（40代男性／千葉県）、「学歴高いとは思わなかった」（30代女性／北海道）、「高卒で吉本に入ってそうなイメージであった」（20代女性／鹿児島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
