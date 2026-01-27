【成城石井】2025年の年間売上ランキングTOP3！ 2位「プレミアムチーズケーキ」、1位は？
成城石井「2025年の年間売上ランキング」 TOP3！
高品質な輸入食品や自家製惣菜が豊富にそろう「成城石井」。今回は、成城石井の2025年に最も売れた“TOP3”の商品をピックアップします。常連さんはもちろん、成城石井にあまり行かないという初心者さんも必見。フードライターの実食レビューと共にご紹介します。
【成城石井】発売1週間で1万個売れた2025年のヒットスイーツ
第3位：「成城石井自家製 ポテトサラダ」431円
第3位は、「成城石井自家製 ポテトサラダ」1パック 431円 （税込）。数ある自家製惣菜の中でも、約40年にわたりレシピを変えずに愛され続けているロングセラー商品です。
広報担当者によると、ジャガイモは最もおいしいとされる皮と実の間を残すため、皮ごと蒸してから一つひとつ手作業で皮を剥き、丁寧に潰しているのだそう。
具材が大きめにごろごろと入っており、ジャガイモは潰れ過ぎていないためホクホクとした食感。
キュウリやニンジンのシャキッとした歯ごたえも心地よく、程よい酸味とまろやかさのバランスが絶妙です。クセのないやさしい味わいで素材のおいしさをしっかり楽しめる、王道のポテトサラダです。
第2位：「成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ」1026円
続いて第2位は、「成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ」1本 1026円 （税込）。2003年の発売開始以来、口コミで話題となり、現在では成城石井を代表する看板商品として知られています。
3層構造の生地が特徴で、やわらかなスポンジ生地、レーズンとアーモンド入りの濃厚なチーズケーキ、シュトロイゼル（ドイツや北欧の伝統菓子に使われるサクサクとした甘いトッピング）が一度に味わえる、まさにプレミアムな一品です。
上品な甘みがぎゅっと凝縮されたチーズケーキは、滑らかな口どけ。そこにレーズンの甘みとアーモンドのザクッと感、表面のホロホロとしたシュトロイゼルとやわらかなスポンジが合わさり、それぞれの異なる食感が口の中で調和されて、幸せな気持ちになる味わいです。
広報担当者によると、「常温で持ち運びができるため、ちょっとした手土産としても人気があります」とのこと。人とシェアしたくなる、リッチなおいしさを楽しめる逸品です。
第1位：「成城石井 スモークサーモンスライス」1502円
そして、2025年に売れた商品第1位は「成城石井 スモークサーモンスライス 130g」1502円 （税込）です。
年間の売上個数が約80万パックにもおよぶという大ヒット商品のこちらは、良質なサーモントラウトを使用し、手作業で丁寧に味付け、熟成、燻製されています。
ひと口食べると、そのクオリティーの高さに驚かされます。程よい塩気とスモークの香ばしさ、脂ののったやわらかい身の食感が絶妙なバランスで、素材のうまみもしっかりと感じられて、サーモン好きにはたまらない味わいです。
広報担当者によると、「お皿に盛りつけるだけで食卓が華やかになるため、ホームパーティー用に購入される方も多い人気商品です」とのこと。しっとりと滑らかな絶品サーモンを存分に楽しめます。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「成城石井」のオリジナル商品です。ぜひ2026年のお買い物の参考にしてみてくださいね。
※価格は全て店頭価格です。オンラインショップでの金額と異なる場合があります。
※調査期間：2025年1月〜2025年12月14日
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)