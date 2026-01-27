今回の選挙戦は一騎打ちの構図はなく、全選挙区で3人以上が立候補し与野党が入り乱れる混戦となっています。





新潟2区

新潟市2区から立候補したのは、届け出順に参政党の新人・平井恵里子候補、日本維新の会の新人・金井典子候補、自民党の前の議員・国定勇人候補、中道改革連合の前の議員・菊田真紀子候補の4人です。



今回の選挙戦では物価高への対策として多くの候補が消費税の減税に言及しています。





新潟3区

参政党の新人・平井恵里子候補です。消費税が安定財源とされることに異を唱え、「国民が搾取されている」と厳しい言葉で廃止を訴えました。【参政・新 平井恵里子候補】「消費税ですよね、私たちの暮らし何も変わっていませんし、むしろ悪くなっていっているように思います。中小企業を苦しめている消費税が悪税だということを訴えていきたいと思っています」日本維新の会からは新人の金井典子候補が立候補しました。金井候補は中学生と高校生の子どもを育てる母親。社会保険料の引き下げや食料品の消費税ゼロの実現を訴え、家計を助けたいとしています。教育分野では、地域移行が進む中でも子どもたちが楽しめる部活動を守りたいと訴えました。【維新・新 金井典子候補】「政権与党となって自民党が言えないことを私の方から日本維新の会は是々非々です。良いことは良い悪いことは悪い、しっかりと言える立場ですので（自民党が）言えないことを声を大きくして言っていきたい」自民党からは前の議員・国定勇人候補が立候補しました。前回、比例単独で出馬し、今回は小選挙区での勝利を狙います。自民党が掲げる2年間に限った食料品の消費税ゼロは高市政権が掲げる「責任ある積極財政」の政策だと主張。投資と成長の好循環を目指す高市政権の継続を訴えました。【自民・前 国定勇人候補】「有権者の皆様方の声をしっかりと聞き、それを咀嚼し政策に仕上げていく。こうしたところができるのは自由民主党しかないんだということをしっかりと訴えていきたい」2区で迎え撃つのは中道改革連合の前の議員・菊田真紀子候補です。「大儀なき総選挙」だと高市政権を痛烈に批判。物価高のいま「生活者ファースト」の政治の実現が必要だと訴えます。政策では食料品の消費税ゼロや社会保険料の負担軽減などを主張。当選8回の知名度を生かして新党「中道」の浸透を図ります。【中道・前 菊田真紀子候補】「私たちは新しい政党、中道改革連合のもとで生活者ファーストを掲げています。まずは食料品の消費税をゼロにして皆さんの家計をしっかりと支えていきたいと思っています」

新潟3区です。立候補したのは、届け出順に参政党の新人・佐久間慶子候補、中道改革連合の前の議員・黒岩宇洋候補、自民党の前の議員・斎藤洋明候補の3人です。



参政党の新人・佐久間慶子候補。減税や積極財政を掲げ有権者の第3の選択肢になりたいと訴えます。食料安全保障のための一次産業従事者の所得の増加や外国人問題については警鐘を鳴らしたいと力を込めます。



【参政・新 佐久間慶子候補】

「第3の選択肢。いままでその選択肢がこの第3区はなかったので私がしっかりその受け皿、選択肢の一つになれるように私の思いと参政党の政策をしっかりアピールしていきたいと思っています」



中道改革連合の前の議員・黒岩宇洋候補は5期目の当選を目指します。無責任な政治のせいで大きな格差が生まれていると主張。



「地方への積極財政」を掲げ豪雪地域に住む人たちについては「雪国給付金」という新たな給付金の創設を訴えます。



【中道・前 黒岩宇洋候補】

「困窮を極めてきたそんな怒りの声をしっかりとお聞きをして、何としても当選して伝えていくよと私は皆さんの声の代弁者となるんだと、このことを皆様に浸透していきたいと思っています」



自民党の前の議員、斎藤洋明さんは前回選は比例で復活当選。今回は小選挙区で勝利し6期目を目指します。地方の発展に力を入れたいとしたうえで物価高対策など国民負担の軽減を訴え、高市政権への支持を呼びかけます。



【自民・前 斎藤洋明候補】

「国民負担の軽減と政策実行と国際情勢。これだけ厳しいのでいかに日本の国益を守る外交がしていけるか。高市首相の下で我々もっともっと仕事をしていかなければいけないので、その政策を実現する力を与えていただきたい」





新潟4区

新潟4区です。立候補したのは、届け出順に自民党の元議員・鷲尾英一郎候補、中道改革連合の前の議員・米山隆一候補、国民民主党の新人・野村泰暉候補、参政党の新人・大矢寿乃候補の4人です。





国政返り咲きを目指す自民党の元議員・鷲尾英一郎候補。高市政権の物価高対策などの実績を打ち出し政権の継続を訴えます。また責任ある積極財政により雇用、所得を増やしたいと強調します。



【自民・元 鷲尾英一郎候補】

「物価高の対応であったり、食料エネルギー安全保障がちゃんと経済成長につなげられるか。高市政権を選ぶのか他の政権を選ぶのかということでありますので政権選択選挙だと思っています。これが一番の争点です」





中道改革連合から出馬した前の議員・米山候補は3期目の当選を目指します。物価高対策として食料品の消費税ゼロを掲げるほか原則、正規雇用とする安心で豊かな経済を実現したいと訴えます。



【中道・前 米山隆一候補】

「物価高対策と言いますか、経済対策あとは社会保障この二つが柱になると思います。でもその他に様々な課題もそれぞれに訴えていきたいと思います。きちんと勝利して国民の生活が向上するような政策を実現していきたいと思います」



国民民主党の新人の野村泰暉候補です。東京と長岡を拠点にIT企業を経営しており、選挙戦では「もっと手取りを増やす」と主張。所得税や住民税、年金の負担を減らすことで働く人の待遇改善を図りたいと訴えます。



【国民民主・新 野村泰暉候補】

「賃金が上がっているにも関わらず、なかなかそれが実感できていないという現状の中で、もっと手取りを増やす。経済成長と生活が豊かになっている実感というものが届くように精一杯頑張っていきたいと思います」



参政党の新人・大矢寿乃候補です。2人の子を持つ母親として、国民の暮らしを守る経済を目指し消費税の段階的廃止を訴えます。また日本の治安を守るため、行き過ぎた移民の受け入れを見直したいと主張します。



【参政・新 大矢寿乃候補】

「私達国民の暮らしを一番苦しめているというのが消費税ですので、やっぱり他の政党と訴えている ことがやっぱり違いますので、そこを強くポイントとして訴えていきたいです」



与野党が入り乱れる各選挙区。論戦が続きます。

