サプリメントから服装に関することまで。日常生活のあらゆるシーンに隠れている「ひらがな2文字」を当てるクイズです。1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして考えてみましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、食・健康・スポーツ・ファッションと、全く異なるジャンルの言葉が集まりました。一見つながりがないように見えますが、ある2文字を入れるとすべて完成します。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ごま□□
□□ん
ぺ□□んぎ
うぇ□□らび

ヒント：フィギュアスケートで使われる言葉が隠れています。

正解：あえ

正解は「あえ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あえ」を入れると、次のようになります。

・ごまあえ（ごま和え）
・あえん（亜鉛）
・ぺあえんぎ（ペア演技）
・うぇあえらび（ウェア選び）

和食の定番「ごま和え」や、必須ミネラルの1つである「亜鉛」など、漢字の言葉がパッと浮かんだ人も多いかもしれません。一方で、フィギュアスケートなどの「ペア演技」や、スポーツやアウトドアでの「ウェア選び」といったカタカナ語が混ざった表現にも、自然に「あえ」が組み込まれているのが面白い発見ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)