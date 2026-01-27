【ひらがなクイズ】正解するとすっきり！ 空欄に入る共通の2文字は何？ ヒントは「フィギュアスケート」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、食・健康・スポーツ・ファッションと、全く異なるジャンルの言葉が集まりました。一見つながりがないように見えますが、ある2文字を入れるとすべて完成します。
ごま□□
□□ん
ぺ□□んぎ
うぇ□□らび
ヒント：フィギュアスケートで使われる言葉が隠れています。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あえ」を入れると、次のようになります。
・ごまあえ（ごま和え）
・あえん（亜鉛）
・ぺあえんぎ（ペア演技）
・うぇあえらび（ウェア選び）
和食の定番「ごま和え」や、必須ミネラルの1つである「亜鉛」など、漢字の言葉がパッと浮かんだ人も多いかもしれません。一方で、フィギュアスケートなどの「ペア演技」や、スポーツやアウトドアでの「ウェア選び」といったカタカナ語が混ざった表現にも、自然に「あえ」が組み込まれているのが面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食・健康・スポーツ・ファッションと、全く異なるジャンルの言葉が集まりました。一見つながりがないように見えますが、ある2文字を入れるとすべて完成します。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ごま□□
□□ん
ぺ□□んぎ
うぇ□□らび
ヒント：フィギュアスケートで使われる言葉が隠れています。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あえ正解は「あえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あえ」を入れると、次のようになります。
・ごまあえ（ごま和え）
・あえん（亜鉛）
・ぺあえんぎ（ペア演技）
・うぇあえらび（ウェア選び）
和食の定番「ごま和え」や、必須ミネラルの1つである「亜鉛」など、漢字の言葉がパッと浮かんだ人も多いかもしれません。一方で、フィギュアスケートなどの「ペア演技」や、スポーツやアウトドアでの「ウェア選び」といったカタカナ語が混ざった表現にも、自然に「あえ」が組み込まれているのが面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)