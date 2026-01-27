岐阜県らしさを感じる「岐阜県のお土産」ランキング！ 3位「五平餅」を抑えた2商品は？【2026年調査】
寒さが落ち着き、気持ちにも少し余裕が生まれる時期になると、大切な人へのギフトや自分用の品を探したくなります。見た目や味わいに、その土地ならではの個性がにじむお土産は、多くの注目を集めることでしょう。
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、岐阜県らしさを感じる「岐阜県のお土産」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「よくお土産としていただいていてなじみがあるからです」（20代男性／東京都）、「ドラマやメディアなどでも紹介されており、岐阜を代表する食べ物だと感じたから」（20代女性／岡山県）、「五平餅は愛知でも結構食べられているメジャーな食品で岐阜県の郷土食とは知りませんでした。味噌だれの味わいとこんがり焼けたおこげのご飯のマッチがとても美味しいです」（30代男性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「飛騨牛の美味しさを楽しめそうだから」（30代女性／奈良県）、「飛騨牛のしぐれ煮は美味しい。持ち運びも困らないし、お土産にはちょうど良い」（30代女性／東京都）、「『飛騨牛』という名前を聞けば、だれでも、これは岐阜県のお土産だとわかります」（60代男性／新潟県）といった声がありました。
回答者のコメントを見ると「栗きんとんと聞くと岐阜県が思い浮かぶくらいには定番で岐阜県らしさが詰まっていると感じます」（40代女性／東京都）、「親戚が岐阜県中津川市にいます。ここは元祖栗きんとんの地です。父が栗きんとんに目がなく、岐阜県に行ったときや近所でイベントが開催されているときには、必ず買います」（40代男性／栃木県 ）、「デパートの催事で見かけると必ず買ってしまいます」（50代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、岐阜県らしさを感じる「岐阜県のお土産」を紹介します！
3位：五平餅（ふるや）／40票3位には、ふるやの「五平餅」がランクイン。甘辛いくるみ・ごま・落花生で作った「特製くるみたれ」が、岐阜県産うるち米に絡んだ懐かしい味わい。真空パックで個包装されているため、お土産に選びやすくなっています。
回答者からは「よくお土産としていただいていてなじみがあるからです」（20代男性／東京都）、「ドラマやメディアなどでも紹介されており、岐阜を代表する食べ物だと感じたから」（20代女性／岡山県）、「五平餅は愛知でも結構食べられているメジャーな食品で岐阜県の郷土食とは知りませんでした。味噌だれの味わいとこんがり焼けたおこげのご飯のマッチがとても美味しいです」（30代男性／愛知県）などのコメントがありました。
同率1位：飛騨牛のしぐれ煮（鶴舞屋）／68票同率1位の1つ目は、鶴舞屋の「飛騨牛のしぐれ煮」でした。ブランド牛「飛騨牛」を使ったぜいたくな佃煮で、甘辛い味付けと柔らかい肉の旨味が凝縮され、ご飯のおともにもお酒の肴にも最適です。
回答者のコメントを見ると「飛騨牛の美味しさを楽しめそうだから」（30代女性／奈良県）、「飛騨牛のしぐれ煮は美味しい。持ち運びも困らないし、お土産にはちょうど良い」（30代女性／東京都）、「『飛騨牛』という名前を聞けば、だれでも、これは岐阜県のお土産だとわかります」（60代男性／新潟県）といった声がありました。
同率1位：栗きんとん（新杵堂）／68票同率1位の2つ目は、新杵堂の「栗きんとん」でした。創業から70年以上変わらない製法で作られる栗きんとんは、厳選された国産栗を使用し、甘さ控えめで上品な味わいが特徴。冷凍保存できる点でもお土産として人気が高いようです。
回答者のコメントを見ると「栗きんとんと聞くと岐阜県が思い浮かぶくらいには定番で岐阜県らしさが詰まっていると感じます」（40代女性／東京都）、「親戚が岐阜県中津川市にいます。ここは元祖栗きんとんの地です。父が栗きんとんに目がなく、岐阜県に行ったときや近所でイベントが開催されているときには、必ず買います」（40代男性／栃木県 ）、「デパートの催事で見かけると必ず買ってしまいます」（50代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)