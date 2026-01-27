Q. 1週間で1kg痩せたいです！ おすすめのダイエット法は？【管理栄養士が回答】
Q. 1週間で1kg痩せたいです！ おすすめのダイエット法を教えてくださいQ. 「来週、大切な予定があるので、それまでに1kgは痩せたいです。短期間で体重を落とす方法があれば教えてください」
A. 食生活と生活習慣を工夫して、体脂肪にしっかりアプローチしましょう短期間で1kgの減量を目指すには、体脂肪にしっかりアプローチすることが重要です。体脂肪1kgを落とすには、約7000kcalのカロリー減が必要とされています。1週間で達成するためには、理論上1日当たり1000kcal減らす必要があるということです。無理なく減量を行うためには、短期間であれ食事や生活習慣を根本から見直す必要があります。
次に、代謝を高めるために、体を温める食生活と適度な運動を取り入れましょう。温かい飲食物や生姜などを取り入れながら、1日30分以上の早歩きなどの有酸素運動を行うと、脂肪が燃えやすくなります。
食事制限も重要です。女性は1日1600kcal、男性は1800kcalを目安に。ただし炭水化物や脂肪を極端に減らしてはいけません。適量をしっかり取ることで、代謝機能が保てます。栄養バランスを整えつつ、食事全体の量を抑える工夫が効果的です。
さらに、生活習慣の見直しも欠かせません。夜更かしを避け、できるだけ24時前に就寝することで代謝機能を維持できます。1週間はアルコールも控え、規則正しい生活を心掛けてください。
以上の4つのポイントを意識すれば、1週間でも体脂肪の減少と見た目の変化が期待できます。
(文:浅尾 貴子（管理栄養士）)