衆議院選挙は、２７日に公示されました。群馬県内５つの小選挙区には、１７人が立候補し１２日間の真冬の選挙戦に突入しました。

群馬１区は、自民党・前職の中曽根康隆さん、共産党・新人の店橋世津子さん、中道改革連合・新人の河村正剛さんの３人が立候補しました。

２区は、国民民主党・新人の原和隆さん、自民党・前職の井野俊郎さん、無所属で元職の石関貴史さん、共産党・新人の高橋保さん、日本保守党・新人の伊藤純子さん、参政党・新人の熊井戸園子さんの過去最多の６人が立候補しました。

３区は、中道改革連合・前職の長谷川嘉一さん、自民党・前職の笹川博義さんによる一騎打ちとなりました。

４区は、共産党・新人の伊藤達也さん。参政党・新人の青木ひとみさん、自民党・前職の福田達夫さん、中道改革連合・新人の山田博規さんの４人が立候補しました。

５区は、自民党・前職の小渕優子さん、参政党・新人の木暮智貴さんによる一騎打ちとなりました。

今回の衆院選は、高市総理の下で行われる初の国政選挙で、自民党と日本維新の会による連立政権の信任が問われます。選挙戦では消費税減税の扱いを含む経済政策などが争点となります。

県内５つの小選挙区では、自民党が前回まで５回連続で５議席を独占していて、自民党がこれを維持するのか野党が奪うのか注目されます。

衆院選の期日前投票は２８日から始まり、来月８日に投開票が行われます。