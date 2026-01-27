各候補の訴えは

衆議院選挙・静岡1区には、共産党の新人・鈴木節子（すずき・せつこ）氏、国民民主党の新人・柴田将平（しばた・しょうへい）氏、自民党の前職・上川陽子（かみかわ・ようこ）氏の3人が立候補しました。

【動画】【公示日・静岡1区】前回選は5人出馬も今回は3人の戦い 共産党・鈴木節子氏 国民民主党・柴田将平氏 自民党・上川陽子氏【衆議院選挙2026】

＜共産党・新人 鈴木節子候補＞

「大義のない国民不在の解散総選挙、おかしいじゃないか。今回の総選挙のキャッチフレーズは、『暮らし、平和、人権、国民の立場でぶれずに頑張る』。この立場で全力を挙げてまいります」

＜国民民主党・新人 柴田将平候補＞

「フリーアナウンサーとして若者が夢に挑戦する姿を追って来ました。子どもたちが伸び伸びと成長できるように、のびのびとしている姿を大人たちも喜んで見守っていられるように、そんな社会を実現するために、子育て政策にはしっかりと取り組んでまいります」

＜自民党・前職 上川陽子候補＞

「地方都市の力を日本の外交の最前線に持っていく。総合的な政策づくりにしっかりと貢献し、その実践の場として静岡を大きな拠点として盛り上げてまいりたい」

立憲は擁立見送り、その背景は

前回の選挙では5人が出馬した静岡1区ですが、今回は3人の争いとなりました。スタジオでは白鳥教授と植田記者が、選挙戦の構図と野党側の事情について解説しました。

＜法政大学大学院 白鳥浩教授＞

今回の選挙も、おそらく上川さんを軸として展開していくだろうと思います。外相の経験ということを存分に思わせるような発言でした。また、共産党の鈴木さんも何度もこちらの選挙区で戦ったことがあるので、今後の展開が見ものになる。

＜植田麻瑚記者＞

静岡1区では旧立憲が前回候補を擁立していましたが、しかし今回はそれを見送っています。解散直前まで県連内では『今、国民民主と対峙する必要はない』という声と、『新党になるのに県都の1区から出馬候補を出さないのはおかしい』という声で分かれていました。

支援組織の連合との関係もあって、候補擁立を見送っていますが、1区における中道改革連合と国民民主党の選挙支援のあり方は不透明となっています。