各候補の訴えは

衆議院選挙・静岡2区には、中道改革連合の前職・鈴木岳幸（すずき・たけゆき）氏、自民党の前職・井林辰憲（いばやし・たつのり）氏の2人が立候補しました。

【動画】【公示日・静岡2区】県内唯一の「一騎打ち」中道改革連合・鈴木岳幸氏と自民党・井林辰憲氏が激突...連立解消と新党結成の影響は【衆議院選挙2026】

自民と中道の一騎打ちです。

＜中道改革連合・前職 鈴木岳幸候補＞

「政治は弱い立場の人のためにある。われわれ一般市民の庶民の暮らしを底上げすることこそが、日本の将来を良くすることに繋がる。その思いで今回の選挙戦を全力で戦い抜いてまいります」

＜自民党・前職 井林辰憲候補＞

「現場で働く人のためにしっかり仕事をさせていただく。必ずこの戦いに勝ち抜いて、そして、もう一度、この国と地域のために働かしていただく」

【専門家解説】「自公連立解消」の影響色濃く

＜植田麻瑚記者＞

前回選挙では、井林氏、鈴木氏に加え参政党候補を含めた三つどもえとなりましたが、今回は「静岡県内唯一の一騎打ち」となりました。

自公連立の解消、新党結成の影響が色濃く出る可能性がある選挙区です。

井林氏は公明党が連立から離脱した際、「最後は何とかなるだろうと思っていたが衝撃だ」と話していました。

ただ「公明党と（旧）立憲民主党などの支持者で、そのまま『1＋1＝2』とはならないだろう」という見方もあり、鈴木氏がどこまで票を伸ばせるかが注目されます。