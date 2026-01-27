各政党や候補者が、“実現したい政策” を訴える今回の衆議院選挙。

その争点を、長崎大学の地域経済の専門家に聞きました。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「これだけ物価が上がってきて、今までの経済の状況とはだいぶ変わってきた中で、日本の経済をどうするのかというビジョンが問われる」

有権者たちの注目を集める「物価高対策」。

消費税の廃止や減税などを巡り、各政党から様々な方針が示されています。

長崎大学で地域経済を専門とする山口 純哉准教授は、こう語ります。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「短期的には、やはりこうお金を配ってくれるとか消費税を下げるっていうことを期待するんだと思うが、長期的にどういう形で税収を上げていって、どういうところにお金を落としていくか。財政の構造というか、何からお金を取って何に使うのかを明確に示してほしい」

“長崎ならではの課題” についても、選挙戦での議論の深まりに期待します。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「離島がたくさんあるとか半島がたくさんあって、例えばガソリンの価格ひとつ取ってもかなり本土と比べると高い状況の中で、どういうふうに安定させようとしてるのか。

そういったところも大事な話になる。

長崎は今、主役となる産業がよくわからない状況になっていて、観光を一生懸命やっているが観光一色で我々がご飯を食べていけるわけではないので、どういう産業を育てていきたいのか。そこを明確にしてもらい、それに対して我々が選択する選択肢を用意してほしい」

物価高への即効性と、長崎の将来像。

その両方を見据えた議論が、今回の選挙では欠かせません。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「やはり今、地方も日本全体もいわゆる “構造・仕組み” が変わろうとしてる最中だと思うので、短期的に物価がどうだ、新幹線がどうだっていうのは、非常に大事な話ではあるが、それに加えて長期的に長崎がどうなればいいのか、国がどうなればいいのか。そこをしっかり頭に思い描きながら、投票に行ってほしい」

衆議院選挙は、県知事選挙と同じ2月8日に投票が行われ、即日開票されます。