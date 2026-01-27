井端ジャパンの枢軸が語ったオーダーの肝は――。ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が２７日、福岡市内で行われたトークショーに登場。ホークスＯＢ・五十嵐亮太氏（４６）から「ＷＢＣ１番起用案」を振られると、前のめりに「個人的には１番、面白いなって思います」と即答した。

すでに２９人が代表に決定。メンバー構成を頭の中で整理しながら「自分が出塁して塁をにぎわして、後は任せる。ポイントゲッターは山ほどいるんで。明確な仕事ができる打順はいい」と続けた。世界一を成し遂げた前回２０２３年のＷＢＣでは３番・大谷翔平（ドジャース）の前を打った。全７試合に出場して２６打数９安打、１本塁打、５打点。打率３割４分６厘、出塁率５割、大谷と並ぶ最多９得点の働きで、２番打者として最高の輝きを放った。

「一番（のポイント）は翔平の後を誰が打つか」と言い切った。大谷が勝負を避けられたり、凡退した後に回ってくる機会を想定すれば、次打者の重圧は想像以上だ。ゆえに「死んでも大谷の後は打ちたくない」とまで言い切った。その上で候補に「（カブス・鈴木）誠也とかになってくるのかな。あとは村上（ホワイトソックス）、岡本（ブルージェイズ）くらいしか打てないと思う。そこの２人を並べて、どの打順にはめるかで他が決まってくる」と考えを巡らせた。井端監督就任以来、主軸を担ってきた。厚い信頼を寄せられ、井端野球の神髄を理解する選手だけに興味深かった。

２３年に本塁打、打点の２冠に輝き、２４年は首位打者を獲得。日本球界屈指の打者となった男は、メジャー組との共闘で大会連覇のみを狙っている。「最高のチームになって終われるようにしたい」。託される役割を明確に想定し、日本野球の底力を再び世界に証明すべく準備を整える。