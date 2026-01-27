27日からスタートした衆議院選挙。有権者は候補者や国政に何を求めているのか。鹿児島県内各地で聞きました。

【鹿児島市】

（30代会社員）「生活が少しでも楽になればいい」

「米など高いから、消費税をなくして、とりあえず2年間だけでも（廃止）してほしい」

（30代不動産業）「弱者に優しい社会を作ってくれる政党がいい」

（60代パート）「高齢者ばかりではなく、小さい子どもたちのことも考えて、住みよい鹿児島になれば」

【薩摩川内市】

（70代サービス業）「原発の事故が一番怖いから（事故）がないようにしてもらえたら。（原発があると）地域が発展する」

（70代無職）「原発はいらない時代になっている（と思う）避難ルートもきちんとしていないため不安」

（60代無職）「子育て世代が帰ってきてくれるような地域にしてほしい」

【鹿屋市】

（30代会社員）「きょうも（子どもが）体調を崩して保育園に預けて仕事に行けなかった。子育てに困らない社会になればうれしい」

（70代畜産業）「表面では喜ぶようなことを言うから、財政を考えると、消費税もだが、正直さがほしい」

【奄美市】

（70代無職）「有事が起こった場合は、基地があるところから攻撃されるのではという不安がある」

（30代医療関係）「この子たちが将来暮らしやすくなるような社会になれば」

