「最長寒波」の影響は27日も続いていて、北日本を中心に交通機関に大きな影響が出ています。さらに、各地で事故も起きていて、雪で埋もれた車からは、男性が死亡しているのが見つかっています。

■大雪の影響続く バスは終日運休、JR札幌駅でも運休や遅れ

記録的な大雪の影響が続いている北海道。札幌市内の住宅街には、大人の背と並ぶほどの雪の壁があちこちで見られました。そんな中、雪で収集車が通れず、26日のごみの回収ができなかった地域もあり、27日に遅れて行われていました。

「本日、除雪作業が間に合っていないため、各方面の列車、運休・遅れが発生しております」

航空便は27日朝からほぼ平常運航となっていますが、まだ周辺に多くの積雪が残るJR札幌駅では、運行予定が表示されるはずの画面の多くが真っ黒。ダイヤが大きく乱れていて、駅の中は通勤客や観光客でごった返していました。

札幌中心部を発着するバスは終日運休。タクシー乗り場に大行列ができていました。

■除雪車が人身事故 雪に埋もれた車からは男性遺体

青森市では、除雪車による人身事故が発生。26日午後11時半前、青森市内の道路で、近くに住む山谷鉄美さん（77）がバックしてきた除雪車にひかれ、腰などを強く打ち意識不明の重体です。

事故当時、青森では平年の2倍、125センチもの積雪がありました。警察が詳しい事故原因を調べています。

富山県では、雪に埋もれた車の中から男性が遺体で見つかりました。警察によりますと、26日午後6時ごろ、南砺市の駐車場で通りかかった男性が、雪に埋もれている軽自動車の中で人がぐったりしているのを発見。付近のパトカーに通報しました。

死亡が確認されたのは、市内に住む無職・前川誠さん（50）。運転席に座り、頭が窓に倒れかかっていたといいます。

発見当時、車には鍵がかかっておらず、周りは雪が65センチほど積もっていて、マフラー部分も覆われていました。前川さんに目立った傷もなかったといい、警察は司法解剖して死因を調べることにしています。

■大雪で車の中にとどまる際は、「一酸化炭素中毒」に注意

大雪で車の中にとどまる際に注意が必要なのが、「一酸化炭素中毒」です。

JAFによりますと、マフラー部分が雪でふさがれた場合、悪条件が重なると、排ガスがものの十数分で車内にまわり、一酸化炭素中毒になる危険性があるといいます。

車内にとどまる際は、エンジンを切ったり、こまめにマフラー周辺の除雪をしたりするなどの対策が必要だということです。

28日から再び強い寒気が流れ込み、29日からは北日本や北陸、山陰などで大雪や吹雪となる見込みです。十分な警戒が必要となります。