秋山黄色、yamaとの共作曲「Nemophila feat. yama」配信　“音楽に身を置く者の心理”描く

秋山黄色が、yamaとのコラボ曲「Nemophila feat. yama」を1月28日に配信リリースする。

（参考：秋山黄色、“自分との対バン”で示した歌う意義 観客一人ひとりと心重ねた『BUG SESSION』）

同楽曲は、秋山黄色が作曲、yamaが作詞を担当した共作曲だ。

生命力が強いことから許しの意味が花言葉に込められた“ネモフィラ”をタイトルに冠した楽曲では、幸福と不幸が隣り合わせであることに安心を覚えながら、ただひたすらに音楽に身を置く両者の心理が描かれている。

繊細で心を針で刺すような痛みを体現したアレンジ、yamaが手掛けた言葉、そして体の底から絞り出すように表現する秋山黄色の叫びが特徴的だ。

yama コメント暗闇の中に居続けなければ、軽薄に見られてしまう気がしていた。幸せを感じると、誰かを裏切るような罪悪感があった。コントロール不可能な「幸せ」という感覚に、身を委ねるのが怖かった。だけど、それでいい。対極にあるすべてのものは、いつも紙一重なのだと自覚していればいい。

暗闇の中でも、木漏れ日の下でも、僕らは些細に変化する感情の中で、その都度音楽を選び、聴き、浴び、心の倍音を作っている。どうしようもなくなったなら、どうか思い出してください。君が、僕が、一瞬の積み重なりの中で、確かにこの世界に存在し、音楽を聴いていたことを。音楽を頼りに生きる僕たちと、君たちを祈って、この曲を書きました。この曲を書くことで、ようやく自らを赦せたような気がします。どうか届きますように。

秋山黄色 コメントNemophilaという曲が出ます。作詞と歌はyamaにお願いしました。きっかけはyamaが書いた一つの文章で、俺はそれをSNSで偶然見つけ、読み終える頃には、いつか作詞をお願いしようと決めていたのでした。本当の事をただ書き出すというのは、俺の歌詞環境の中では非常に辛い事だったと思いますが、やはりとてもいいものが見れました。ぜひ楽しんで聴いていただければ幸いです。俺は楽しく曲を作っただけです。（文＝リアルサウンド編集部）