町田主将は“現職”昌子源が再々任!! キャプテン総選挙で決定「今年は昨年と違い…」
FC町田ゼルビアは27日、J1百年構想リーグのキャプテンをDF昌子源が務めることが決まったと発表した。
町田は黒田剛監督の就任以来、選手・スタッフによる「キャプテン総選挙」によってキャプテンを決定しており、昌子は2024年の加入時から3シーズン連続での任命となった。また副キャプテンも昨季に続いてMF下田北斗とDF中山雄太が務めることに決まった。
3選手はクラブを通じてコメントを発表している。
●昌子源
今回もキャプテン総選挙にてキャプテンをさせていただくことになりました。今年は昨年と違い、数名のキャプテン、副キャプテン候補選手の名前が挙がり、チームとしてリーダーをやっていける選手が多いことを表した結果だったと感じています。
そしてキャプテン・副キャプテン以外の選手も、それぞれの角度で引っ張っていけるチームになってきています。プレーで引っ張る選手、言葉で引っ張れる選手、いろいろなキャラクターがあって今のチームだと思います。その中でも、僕がキャプテンをさせていただくことになったので、しっかりみんなの先頭に立っていけるように頑張っていきたいと思います。
また、昨年僕がキャプテンでいいのか?と自分の中で少し考える時期もありましたが、選手スタッフの皆さんに支えてもらいながらできたキャプテンでした。そしてインタビュー等でもお伝えをさせていただきましたが、何よりファンサポーターの皆さんにも支えられた1年になりました。
今年も皆さんに支えられながら、頑張っていきたいと思います。百年構想リーグの間、どうぞよろしくお願いします。
●下田北斗
今年も副キャプテンをさせていただくことになりました。昨年以上の成績を残せるようチームみんなで頑張っていく中で、僕自身もしっかり責任感を持って頑張りたいと思います。一緒に闘いましょう!
●中山雄太
昨シーズンに引き続き、副キャプテンに任命していただきました。去年の結果を受け個人でも変化し、チームも好変化を促せる働きをしていきたいと思います。百年構想リーグのハーフシーズン、よろしくお願いいたします。
