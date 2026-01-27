水戸GK松山健太が地元・福岡に完全移籍「アビスパは特別なクラブ」
アビスパ福岡は27日、水戸ホーリーホックからGK松山健太(27)が完全移籍で加入することが決まったと発表した。28日からトレーニングに合流するという。
松山は福岡県出身。椎田中、九州国際大付高、桃山学院大を経て2021年からいわてグルージャ盛岡でプロ生活をスタートした。これまでは鹿児島ユナイテッドFC、水戸、期限付き移籍先の浦和レッズに在籍。J2リーグ通算20試合、J3リーグ通算21試合に出場した。
松山は福岡を通じて「地元が福岡の僕にとってアビスパは特別なクラブであり、そのアビスパでプレー出来る事、本当に嬉しく思います。アビスパ福岡が今よりも多くの方々に愛され、強いクラブになる為に、日々精進していきます。宜しくお願いします」とコメント。水戸を通じては「まず初めに、選手、スタッフをはじめ、水戸ホーリーホックに関わる全ての皆様、本当にありがとうございました。水戸では半年という短い期間でしたが、たくさんの悔しい思いをして、自分の未熟さを知り、その度に色々な方々に助けられて、半年とは思えない程、たくさんの経験をさせていただきました。水戸で過ごした日々は、これからの僕の人生に、本当に大切な時間でした。水戸に在籍した選手として、力強く活躍する姿を皆さんに見てもらえるように、これからも頑張っていきます。最後に、水戸ホーリーホックに関わる全ての皆様がこれからも元気で、笑顔でいられることを心から願っています。短い間でしたが本当にありがとうございました!」と別れを綴っている。
