　本日の日経平均株価は、米株高や円高一服で半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比448円高の5万3333円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は24社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ひびき・パース・アドバイザーズの5％超保有が判明した藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、金価格が一時5100ドル台と連日の最高値が材料視された住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]など。そのほか、ＩＭＶ <7760> [東証Ｓ]は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2607> 不二製油　　　東Ｐ　食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業

<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学

<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械

<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<7744> ノーリツ鋼機　東Ｐ　精密機器
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器

<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<9059> カンダ　　　　東Ｓ　陸運業
<9996> サトー商会　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース