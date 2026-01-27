本日の【上場来高値更新】 藤コンポ、住友鉱など24銘柄 本日の【上場来高値更新】 藤コンポ、住友鉱など24銘柄



本日の日経平均株価は、米株高や円高一服で半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比448円高の5万3333円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は24社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ひびき・パース・アドバイザーズの5％超保有が判明した藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、金価格が一時5100ドル台と連日の最高値が材料視された住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]など。そのほか、ＩＭＶ <7760> [東証Ｓ]は7日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品

<2607> 不二製油 東Ｐ 食料品

<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業



<4186> 東応化 東Ｐ 化学

<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学

<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学

<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学



<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品

<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属

<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属

<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械



<6327> 北川精機 東Ｓ 機械

<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ 精密機器

<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器



<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物

<9059> カンダ 東Ｓ 陸運業

<9996> サトー商会 東Ｓ 卸売業



株探ニュース

