公益社団法人SVリーグは26日（月）、1月31日（土）13:05よりGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE WOMEN』を、CS放送日テレNEWS24にて全国生中継すると発表した。

SVリーグのオールスターゲームをJ SPORTSオンデマンドとVBTV（日本を除く全世界）で生配信、BS日テレで生中継する他、読売テレビや中京テレビ、福岡放送、札幌テレビではハイライト番組を放送することがすでに明らかとなっていたが、今回はSVリーグ女子のオールスターゲームがCS放送日テレNEWS24にて全国生中継されることとなった。放送は開催日の13:00～15:30に行われる。

また、スポーツ専門チャンネルの日テレジータスではオリジナル版のVTRを放送予定。女子は2月14日（土）17:30～19:30に、2月1日（日）14:05より開催される男子は2月15日（日） 17:30～19:30に放送される。

なお、本放送はスカパー！やスカパー！プレミアムサービス、J:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどで視聴可能だ。