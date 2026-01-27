長寿番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）が、1月23日放送回をめぐる炎上を受け、26日に声明を発表した。番組側が一部演出を《編集・構成上の演出として表現したもの》と事実上の“やらせ”を認める形となり、波紋はさらに広がっている。

「問題となったのは、広島県在住の小学6年生の長男が『自分の代わりに長男をやってほしい』と依頼する企画でした。6人きょうだいの世話や家事を担う様子が放送され、SNSでは《ヤングケアラーではないか》という声が殺到する事態となったのです」（芸能記者）

これに対して、ABCテレビは25日にTVerでの放送回の配信を停止することを発表。そして、2日続けて声明を出すという異例の事態となった。

「父親が乳幼児を残して外出する場面や、母親の発言の一部について《放送された依頼内容は、限られた時間の中で企画意図を伝えるために整理した表現であり、ご家庭の日常や関係性のすべてを示すものではありません》と説明。

視聴者からヤングケアラーだと指摘された部分は《番組の編集・構成上の演出として表現したもの》だと強調しています。バラエティ番組が演出について明言すること自体が珍しいことです。依頼者家族への誹謗中傷を重く見た結果と思われます。ヤングケアラーは国や自治体も支援策を進めている深刻な社会問題であり、そもそもバラエティ番組で消費していいテーマなのか。放送に至るまでのプロセスに疑問が残ります」（同前）

実際にX上でも批判的な声が噴出している。

《演出と思ってたけど余計やばいだろ つまりヤングケアラーな状況を笑いのネタにしたと》

《まさかのやらせ自白 何を思ってあんな演出にして放送したんだろう 番組終了とまではいかないだろうけど、検証が必要になってくるレベルじゃないか？》

《やらせの結果 一般人に誹謗中傷が行くような内容を放送してしまった罪は重い気がする》

今後の番組作りについて、芸能ジャーナリストはこう解説する。

「今回の炎上は、制作側と現代の視聴者の感覚が離れ始めている象徴的なケースだと思います。局が『演出だった』と説明しましたが、それは言い換えれば、子どもの生活や負担を分かりやすく“盛った”ということです。

社会問題になり得る題材を、一昔前の制作側の感覚で笑いや感動のネタにするのは、もはや時代遅れでしょう。さらに深刻なのは、炎上後に家族への誹謗中傷が広がるまで、そのリスクを十分に想定していなかった点です。

今後は、未成年が主役の依頼や社会問題を連想させる依頼については、専門家や第三者チェックを必須にした番組作りが求められると思います」

番組作りのアップデートが求められている。