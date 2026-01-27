横野すみれが、1月19日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）に登場。アザーカットが5枚公開された。

横野すみれは、抜群のプロポーションとかわいらしい顔立ちで人気を博しており、SNS総フォロワー数は55万人超え。モデルとしてさまざまな雑誌の表紙を飾っており、俳優としても“悪女”役での演技が高く評価され、ドラマや舞台で活躍の幅を広げている。

横野すみれ インタビュー

◆週刊プレイボーイ掲載おめでとうございます。

ありがとうございます。

2nd写真集のNo One以来の週プレさんでした！

No Oneを出したのは約一年半ほど前なんですが、こうしてまた週プレさんに撮影していただけてうれしいです。

写真集でお世話になったカメラマンさんなど、またNo Oneチームが再結して撮影できたのも幸せでした。

撮影現場も楽しく、顔見知りの方ばかりだったのでリラックスして飾らない私で挑めたと思います。

ちょっとリラックスしすぎかな？と思うぐらいほわほわしていましたね（笑）。

◆今回のお気に入りの衣装やカットなどあれば教えてください。

衣装やヘア名組も全てお気に入りなんですが、特にかわいかったのは、白のランジェリーのカットです。

絶妙なバランスのゆるっとしたお団子ヘアと清純な白いランジェリーの組み合わせがかわいかったです。

上に黄色いアウターを羽織ったりしたカットもあってふんわりした雰囲気がどストライクです！

昨年末からは週に何度か5kmのランニングも始めて、お尻を鍛えるために、階段を駆け上がるメニューも取り入れているのでお尻の仕上がりも注目してもらえるとうれしいです！

今回のデジタル写真集「何度だって」の方では赤い水着も着ていてそれも大人っぽくセクシーで好みでした！

◆近頃は多くの作品に出演され悪女から等身大の女性の役まで幅広く演じられておりますが、何かご自身の変化などあれば教えてください。

昨年はいろいろな作品に出演させていただきました。

ショートドラマではどちらかというと悪女を演じることが多かったのですが、私自身は特になにも変わっていません（笑）。

でも、演じていて何かしらのきっかけがあれば誰でも悪人になりかねないかもと感じるので周りの方を大切に感謝を忘れず頑張っていきたいと思います。

今年の目標は、私のことを知らない方にも知ってもらえるように地上波のドラマの方にも挑戦してきたいです！

最近はずっと、映画を撮影しているのでそちらも楽しみにしていただけたらうれしいです。

◆いつも応援されている方々へ一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます！

これから応援してくれる方もありがとうございます！笑

久しぶりの週プレさんでの撮り下ろしで、私自身も楽しみながら撮影することができました。

デジタル写真集もリリースさせていただいので、見案さんにもたくさん見ていただけると嬉しいです。

また、どのページがお気に入りだったかも教えてくださいね〜！

