27日に公示された衆院選。東海3県(愛知・岐阜・三重)には25の小選挙区があります。メ～テレで選挙を担当する小島佑樹記者の解説とともに、東海3県の全小選挙区に立候補した102人の顔ぶれを見ていきます。

■愛知1区

名古屋市中区や東区などを含む愛知1区には、自民党の元職・熊田裕通氏(61)、中道改革連合の元職・吉田統彦氏(51)、減税日本・ゆうこく連合の前職・河村たかし氏(77)、参政党の新人・近田茜氏(33)の4人が立候補しています。

「愛知1区は前回の衆院選で、前名古屋市長だった河村氏が出馬し、圧倒的な力を見せつけて大勝した選挙区。今回はそこに元職の自民・熊田氏、そして元職の中道・吉田氏がリベンジに燃え、さらに参政党の新人が加わるという構図になっています」(小島記者)

■愛知2区

愛知2区は、名古屋市千種区や守山区などからなります。

10期連続当選の国民民主党の前職・古川元久氏(60)に、共産党の新人・酒井健太朗氏(40)、自民党の新人・辻秀樹氏(50)、減税日本・ゆうこく連合の新人・梅村忠司氏(69)が挑む構図です。

■愛知3区

昭和区や緑区などの愛知3区には、共産党の新人・柴田民雄氏(60)、自民党の新人・水野良彦氏(52)、日本維新の会の新人・皆川雅一氏(44)、減税日本・ゆうこく連合の前職・平岩征樹氏(46)、中道改革連合の前職・近藤昭一氏(67)の5人が名乗りをあげています。

■愛知4区

愛知4区は、瑞穂区や熱田区などを含む選挙区です。

前回は、立憲民主党の候補として選挙区を制し、今回は中道改革連合で臨む前職・牧義夫氏(68)と、比例復活した自民党の前職・工藤彰三氏(61)に、減税日本・ゆうこく連合の新人・志村康博氏(53)、共産党の新人・高橋祐介氏(47)、日本維新の会の新人・中田千代氏(58)、参政党の新人・魚住佳奈氏(43)の新人4人が挑みます。

「愛知4区に出馬している自民・工藤氏は、高市氏が自民党の総裁になった時の推薦人に名を連ねていた、高市派の議員の1人。ただ前回の衆院選では、今回中道で出馬している牧氏に約9000票差で惜しくも敗れ、比例復活という形になりました。今回は公明党の支持者の票がどうなるかというのがポイントだが、“高市人気”を背景にどれだけ票を固められるか、この辺りがポイントになると思う」(小島記者)

■愛知5区

中村区や中川区などを含む愛知5区には、無所属の元職・神田憲次氏(62)、減税日本・ゆうこく連合の新人・田中克和氏(41)、参政党の新人・渡辺藍理氏(43)、自民党の新人・岡本康宏氏(43)、中道改革連合の前職・西川厚志氏(56)、共産党の新人・江上博之氏(71)の6人が立候補しています。

「愛知5区は先ほどの愛知4区と並んで6人という、東海3県で最も多い候補者が立候補した選挙区になります。5区の注目ポイントは、保守系の候補が乱立しているという点。減税日本・ゆうこく連合の新人・田中氏、そして参政党の新人・渡辺氏、そして自民の新人・岡本氏だが、無所属で出ている神田氏も、前回の衆院選で自民党の公認を得て出馬していたので、6人中4人が保守寄りという候補になる。この保守層の受け皿が誰になるのか。それぞれが票を奪い合うような構図になるとみています」(小島記者)

■愛知6区

春日井市と瀬戸市からなる愛知6区は、党の県連会長を務める自民の前職・丹羽秀樹氏(53)に、社民党の新人・大西雅人氏(30)、減税日本・ゆうこく連合の元職・橋本勉氏(72)、中道改革連合の新人・国崎信江氏(56)、参政党の新人・春日舞氏(38)の4人が挑みます。

■愛知7区

大府市や長久手市などを含む愛知7区は、共産党の新人・鈴木弘一氏(51)、自民党の元職・鈴木淳司氏(67)、国民民主党の前職・日野紗里亜氏(38)の3人が立候補しています。

「愛知7区に自民党から出馬している鈴木氏は、自民党の裏金問題の当事者だった。前回の衆院選では比例の重複は認められず、それで落選したという経緯があります」(小島記者)

■愛知8区

半田市や常滑市などからなる愛知8区は、当選7回の中道改革連合の前職・伴野豊氏(65)と比例復活だった閣僚経験者の自民党の前職・伊藤忠彦氏(61)、そこに日本保守党の新人・中川健一氏(56)が加わる構図です。

■愛知9区

津島市や稲沢市などの愛知9区は、前回、立憲民主党の候補として選挙区を制した中道改革連合の前職・岡本充功氏(54)と、比例復活した自民の前職・長坂康正氏(68)、日本維新の会の新人・浦上奈々氏(25)、共産党の新人・伊藤恵子氏(72)、参政党の新人・加藤泰稚氏(27)の5人が立候補しています。

■愛知10区

一宮市などの愛知10区は、自民党の前職・若山慎司氏(52)、日本維新の会の前職・杉本和巳氏(65)、国民民主党の新人・三嶋竜平氏(47)、参政党の新人・山内遼平氏(29)、中道改革連合の前職・藤原規真氏(47)の5人が立候補しています。

「前回非常に僅差だったということで、前職が3人もいるという全国的にも珍しい選挙区です。現在は中道の候補者が、前回の選挙区を制しています。今回の注目は、自民と維新の2人の候補。前回は比例復活だったが、今回は与党となって与党同士の“ガチンコ対決”。また今回は新たに国民民主党も新人を擁立した。前回選挙区を制したのは中道(旧立憲民主党)だったが、旧民主系の票も割れる可能性が出てきたということで、混戦必至の激戦区と言えると思います」(小島記者)

■愛知11区

トヨタ労組の影響力が強い愛知11区は、労働組合出身ではないにもかかわらず前回選挙区を制した国民民主党の前職・丹野みどり氏(52)と、自民党が擁立した新人・藤沢忠盛氏(54)の一騎打ちとなります。

■愛知12区

岡崎市と西尾市の愛知12区には、中道改革連合の前職・重徳和彦氏(55)、自民党の元職・青山周平氏(48)、参政党の新人・中川博登氏(47)の3人が名乗りをあげています。

「愛知12区は、自民党から出馬している元職の青山氏が党の裏金問題の当事者。前回は比例重複が認められなかったという経緯があります」(小島記者)

■愛知13区

碧南市や刈谷市などの愛知13区は、中道改革連合の前職・大西健介氏(54)、共産党の新人・牛田清博氏(67)、自民党の元職・石井拓氏(60)の3人が立候補しています。

■愛知14区

豊川市や蒲郡市などを含む愛知14区は、前回選挙区を制した自民党の前職・今枝宗一郎氏(41)、比例復活した中道改革連合の前職・大嶽理恵氏(48)、共産党の新人・浅尾大輔氏(55)の戦いです。

■愛知15区

豊橋市と田原市の愛知15区は、前回選挙区を制した自民党の前職・根本幸典氏(60)と、中道改革連合の前職・小山千帆氏(50)、減税日本・ゆうこく連合の前職・竹上裕子氏(65)、日本維新の会の元職・関健一郎氏(47)、れいわ新選組の元職・辻恵氏(77)、参政党の新人・鈴木勝裕氏(39)の計6人がぶつかる構図です。

■愛知16区

2022年に新たに設置された、犬山市や小牧市などの愛知16区は、前回選挙区を制した国民民主党の前職・福田徹氏(43)、比例復活した中道改革連合の前職・松田功氏(58)に、参政党の新人・渡辺信江氏(42)、減税日本・ゆうこく連合の元職・前田雄吉氏(66)、自民党の新人・山下史守朗氏(50)という保守系候補3人が挑みます。

「愛知16区は前回の衆院選で、自公連立という中で公明党との調整が行われて、自民党として愛知県内で唯一独自候補を見送った選挙区です。ただ地元からは保守系の候補を何とか擁立してほしいというのが根強くあって、今回ようやく待望の独自候補擁立となったわけだが、顔ぶれを見てみると参政党の候補もいるし、減税日本・ゆうこく連合の候補もいる。いずれも保守寄りの候補ということで、誰が保守層の受け皿になるのかが1つの焦点になると思います」(小島記者)

■岐阜1区

岐阜1区は、自民党の前職・野田聖子氏(65)に、中道改革連合の新人・服部学氏(54)、共産党の新人・波多野純子氏(43)、参政党の新人・成井まゆ子氏(42)が挑む構図です。

■岐阜2区

大垣市、海津市、養老町などを含む岐阜2区は、自民党の前職・棚橋泰文氏(62)、無所属の新人・伊藤あゆみ氏(55)、参政党の新人・塚原雅也氏(34)、無所属の新人・唐沢理恵氏(63)、国民民主党の新人・野村美穂氏(56)の5人が立候補しています。

■岐阜3区

関市や美濃市などの岐阜3区は、自民党の前職・武藤容治氏(70)、国民民主党の前職・仙田晃宏氏(43)、れいわ新選組の前職・阪口直人氏(62)、参政党の新人・伊藤恵介氏(47)の戦いとなります。

■岐阜4区

高山市などの岐阜4区は、中道改革連合の前職・今井雅人氏(63)と参政党の新人・曽我雄介氏(37)、自民党の新人・加藤大博氏(46)が立候補しています。

「岐阜4区は高山市を含んでいるということで、今回2月の投開票なので大雪が降る状況になると、投票率に影響してくる可能性がある」(小島記者)

■岐阜5区

多治見市などを含む岐阜5区は、中道改革連合の前職・真野哲氏(64)、国民民主党の新人・吉田企貴氏(38)、自民党の前職・古屋圭司氏(73)、日本維新の会の元職・山田良司氏(65)の4人が立候補しています。

「岐阜5区の注目は自民党の古屋氏です。自民党・高市体制の中で選挙対策委員長という役職に就いている、側近中の側近なんです。その立場上、全国を飛び回らないといけない。そのため自分の地元になかなか帰ってこれないという事情がある。やはり今回鍵を握るのは公明票なので、これまで古屋氏に入っていた公明票をどれだけつなぎ止められるか、これが1つ焦点になると思う。また高市氏に近いというだけあって、この政権に吹き荒れている『解散の大義』や『物価高対策の遅れ』といった批判に対して、どう向き合って対処していくのか。このあたりも1つの焦点になるかと思う」(小島記者)

■三重1区

津市と松阪市の三重1区は、自民党の前職・田村憲久氏(61)、中道改革連合の前職・福森和歌子氏(56)と共産党の新人・出口洋介氏(36)が戦う構図です。

■三重2区

四日市市の一部や鈴鹿市などからなる三重2区は、前回、選挙区を制した中道改革連合の前職・下野幸助氏(49)と比例復活した自民党の前職・川崎秀人氏(44)、参政党の新人・水谷幸泰氏(52)が立候補しています。

■三重3区

桑名市などからなる三重3区は、12回当選の中道改革連合の前職・岡田克也氏(72)に、参政党の新人・新谷恵氏(44)、共産党の新人・衣笠民子氏(63)、日本保守党の新人・伊藤昌志氏(56)、自民党の元職・石原正敬氏(54)の4人が挑む構図となっています。

■三重4区

伊勢市などを含む三重4区は、自民党の前職・鈴木英敬氏(51)、国民民主党の元職・藤田大助氏(49)、共産党の新人・中川民英氏(58)の3人が立候補しています。

「三重4区の注目は国民民主党の動向です。国民民主党が、国政選挙で三重県に候補者を擁立するのは今回初めてです。全国的にある国民民主党の風というものを三重4区でも作れるのかどうか、この辺りを注目していきたい」(小島記者)

政局で見ると大きな動きがあった1年3ヶ月

Q.構図ががわりと変わる選挙区もある？

「(衆院選の)期間としては非常に短かったが、この間に連立の枠組みが変わったり、最近になってまた新党ができたりとか、政局で見るとすごい大きな動きがあったと言える。特に今回の全体的なポイントは、組織力のある公明党支持者の票がどう動くのか。東海地方の公明党の関係者や支持者に話を聞くと、長い間自民党の候補と付き合いがあった中で、『そう簡単には裏切れない』という声が上がってきている」(小島記者)

Q.枠組みが変わっても、そのまま公明票が中道に足されるわけではない？

「ないかもしれない。やはり人で選ぶという人もいるわけです。党本部・党同士の考えはあるだろうが、地方ではその思いと必ずしも一致しない選挙区がきっと多くある状況なので、各選挙区・各陣営の情勢が非常に読みにくい選挙区が少なくないだろうとみています」(小島記者)