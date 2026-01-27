今の流行りは「ドレープ」！【40・50代】も着やすい「おしゃ見えアイテム」

ゆったりとしたドレープデザインが人気を集める今シーズン。エレガントで大人っぽい雰囲気をまとえるドレープ使いのアイテムは、ミドル世代のデイリーコーデを格上げしてくれそう。今回は、40・50代の大人女性に似合う上品なワンピースとトップスをピックアップ。シンプルながら1枚でコーデの主役になりそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

リラックス感と上品さを両立したドレープワンピ

【ZARA】「ソフトファブリック ワンピース」\1,970（税込・セール価格）

流れるようなシルエットが美しく、1枚でエレガントなムードをまとえそうなワンピース。ウエストがキュッと絞られており、リラックス感がありつつ大人っぽい着こなしに仕上がっています。ニュアンス感のあるグレー色も、ミドル世代のきれい見えをサポート。程よく体にフィットするので、厚手のアウターを羽織っても着膨れしにくそうなのも嬉しいポイント。

デコルテラインを美しく演出するドレープトップス

【VIS】「もちもちドレープリブニットトップス」\4,389（税込）

顔まわりのドレープデザインが美しく、1枚で主役級の華やかさがあるトップス。デコルテラインが見えるゆったりとしたシルエットで、女性らしいコーデに導きます。程よいゆとりがありながら、縦ラインが強調される細リブですっきり着られそうなのが魅力的。センタープレス入りのパンツでクールに仕上げるほか、ルーズなワイドジーンズでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA、VIS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M