メ～テレ（名古屋テレビ）

衆院選は27日に公示日を迎えました。 愛知1区では、“選挙モンスター”と呼ばれる前名古屋市長も立候補しましたが、前回とは構図が変わっています。

名古屋市中区や東区などを含む、愛知1区。

届け出順に自民党の元職・熊田裕通氏(61)、中道改革連合の元職・吉田統彦氏(51)、減税日本・ゆうこく連合の前職・河村たかし氏(77)、参政党の新人・近田茜氏(33)の4人が立候補しています。

前回の衆院選では、立憲(当時)の吉田氏と自民の熊田氏、そして名古屋市長だった河村氏らが名乗りを上げました。

結果は、“選挙モンスター”と呼ばれる河村氏が力を見せつけ、ほかの候補の比例復活すら許さない大差で選挙区を制しました。

今回は、リベンジに燃える元職2人と、参政党の新人が加わる構図で選挙戦が展開されます。

河村たかし氏は、市長時代の「市民税減税」をアピール

連勝を目指す河村氏は、公示直前の24日、立憲民主党を離党して新党結成を模索していた原口一博氏と合流し、新たに「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げました。

心機一転。新党の「共同代表」として、市長時代に名古屋で行った「市民税減税」の“実績”をアピールします。

「“元祖減税”河村たかしだぎゃあ。全政党が減税と言っているが、こんなのうそ。本当にうそだよ。名古屋でやるのなら、ものづくり・医療・福祉・介護・農業などを徹底的にやっていく」（河村氏）

吉田統彦氏は「生活実感を改善する経済政策」を訴える

リベンジに燃えるのは、吉田統彦氏。

立憲民主党を離党し、公明党との新党「中道改革連合」の候補として、選挙戦に臨みます。

今回の解散を“大義なき解散”だと批判したうえで、生活実感を改善する経済政策が必要だと訴えています。

「最低賃金を底上げしていく。経済対策を全身全霊で打っていく。そういった覚悟を持った政治家が、私は必要だと思います。しっかりと勝ちきることができたら、本当に最低賃金でやりますよ国会議員。約束しますよ。全部本当にもう最低賃金以外はお返ししますよ」（吉田氏）

熊田裕通氏は「積極財政」を訴えの柱に

自民党の元職・熊田裕通氏は、高市総理の支持率を自身への投票につなげようと、有権者に呼びかけます。

訴えの柱は、高市総理が打ち出す「積極財政」による経済政策です。

「今、物価高で苦しんでおられるみなさんの生活を、様々な政策を打って、高市内閣が必ず今の不安を安心と希望に変える。リーダーを高市総理か、それ以外の人を選ぶか、その選択の選挙であります。この選挙区で高市早苗と書いていただくことはできません。そのかわりに熊田裕通が、先頭に立って頑張っていきたい」（熊田氏）

近田茜氏は外国人問題に取り組む姿勢を強調

参政党の新人で、元小学校教師の近田茜氏。

今回の選挙が「日本を大きく変えるターニング・ポイント」として、外国人問題に取り組む姿勢を強調しました。

「なぜ今の政府は、外国人ばかり優遇するのか。これからの政策も外国人ありきの政策を打とうとしている。まずは国民のための政治をするべきではないでしょうか。若い人が安心して暮らせる国づくり、子どもたちが大人を見て希望を持てる国づくり、それがしたい」（近田氏）

連勝か、リベンジか、それとも新たな風か。衆院選は2月8日に投開票されます。