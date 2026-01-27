いわゆる「国保逃れ」が指摘されている静岡･島田市の三村隆久市議が、1月26日、その指摘を認め謝罪しました。また、島田市議会は三村市議に警告書を出すことを決めました。



（島田市 三村 隆久 市議）

「この度は多くの皆さまに、大変な ご迷惑をおかけしたこと、市民･国民の皆さまの信頼を損なう行為となってしまったこと、深くおわび申し上げます」



収入に応じて決まる「国民健康保険料」の支払いを逃れ、低額な報酬を基準とした社会保険を支払っていた、いわゆる“国保逃れ”が明らかになった島田市の三村隆久市議。





これを受け、1月26日、島田市議会では臨時の議会運営委員会が開かれ、三村市議は現状や経緯を明らかにしました。三村市議は、2025年5月の市議選で当選した後の7月、社団法人の副代表を務める高校時代の先輩から依頼を受け、兵庫県に拠点を置く一般社団法人の理事に就任。業務は月に1回実施されるアンケートへの回答が主でした。この時、国民保険から社会保険への切り替えを勧められたといいます。理事の報酬は月額1万1100円だったため、社会保険料は国保を支払うよりも1か月あたり7500円ほど安くなっていたということです。（島田市 三村 隆久 市議）「（先輩から）社会保険の説明は受けた、間違いない。その時に個人事業主の時よりも安くなるかもねと。それも魅力的だなと。制度として、そういう制度もあるのかと思った次第。あくまで法律には触れていないということで安心して、そこで安心しないで調べないといけなかった。安心してしまったことが不祥事につながった。不徳がいたすところ、申し訳ございません」市議である上で、自身の行為が問題になる可能性があると認識した経緯について、三村市議は…。（島田市 三村 隆久 市議）「ことしの1月12日、維新のいわゆる”国保逃れ”の報道等を通じて事例を知り、当該問題が社会的に問題視されている状況を認識した」このような議員による“国保逃れ”はことしに入って全国で相次いで発覚。（日本維新の会 中司 宏 幹事長）「社会保険について改革しようとするところで、現在、政策的に進める中、自分たちだけが保険料を下げるための悪質と言わざるを得ないところに手を染めていた議員がいたことについては、党内でもかなり大きな問題となっており、大変厳しいと思っていますし、世の中にお騒がせしたことに申し訳ないと思っています」日本維新の会では、一般社団法人の理事に就任し、国保の支払いではなく、より低額な社会保険料を支払っていた兵庫県内の地方議員4人のほか、大阪市議1人、東京都の元区議1人が“国保逃れ”に関与していたとして、全員を最も重い「除名処分」にすると1月15日に発表しました。26日の議会運営委員会では、三村市議に対してこのような指摘も…。（議員）「1月12日に認識したということで。どうして会派に相談がひとことなかったのか、そのときの心境、私たちの顔が浮かばなかったのか？」（島田市 三村 隆久 市議）「今回、自分事のことだったので、政治に関することではなかったので、皆さんに相談することではないかなと」島田市議会では、今回の問題を受け“政治倫理基準に抵触する”と結論付け、三村市議に対して警告書を出し誓約書の提出を求めると決定。また、議会事務局は、全ての市議を対象に公的医療保険の加入状況を調査する方針を明らかにしました。一方、三村市議は社団法人の理事を既に退任しているほか、1月24日付で自民党を離党しているということです。