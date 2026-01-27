衆議院選挙が27日に公示され、2月8日の投開票に向けて選挙戦が始まりました。犬山市・江南市・小牧市などの『愛知16区』では、参政の新人、ゆうこく連合の元職、自民の新人、中道と国民の前職のあわせて5人が立候補しています。



前回は自民が候補者を擁立せず、公明の候補を支援する珍しい選挙区でしたが、公明が立憲と合流したことで構図が一変しています。



27日午前、愛知県犬山市の名鉄の駅前で第一声を上げた中道の前職・松田功さん。立憲を離党して新党に加わりました。

中道・前 松田功氏：

「日本の物価高、そして消費税の問題。いろんな形で、大きな指針を持った選挙戦となっていきます」



衆議院が解散された1月23日、JR名古屋駅前での中道の街頭演説会で松田さんは、前回の選挙で同じ選挙区に立候補して戦った公明出身の犬飼明佳さん(53)とがっちり握手。



犬飼さんは立憲との合流を受けて選挙区の立候補を取りやめ、比例単独の候補に回りました。

中道・前 松田功氏：

「『犬飼さん』と書いていた方に『松田』と書いてもらう」



しかし、前回“ガチンコ”でぶつかった立憲と公明。しこりは残っていないのでしょうか。週末に小牧市であった演説会で、松田さんは犬飼さんの声掛けで集まった公明の支援者らと次々と握手し、写真撮影を繰り返していました。



“昨日の敵は今日の友”。新党の効果で支持を広げていきたい考えです。



中道・前 松田功氏：

「すごく熱が高く応援していただいた、声をかけていただいた」



公明党支援者：

「今までのことはなかったこととは言えないんですけれど、一緒に協力して中道精神で頑張っていきたい」



前回は松田さん・犬飼さんをおさえて選挙区で当選した国民の前職・福田徹さんは27日、選挙事務所の前から戦いをスタートしました。

国民・前 福田徹氏：

「自分たちの議席を増やしたいとか、なんとか当選するために党と党がくっつくとか、どう見ても自分たちのためと思うことがあるじゃないですか。でも、福田徹は違います」



23日、解散からわずか5時間後。福田さんは、小牧市内の街頭に「救急医」と書かれたのぼりを立てていました。



福田さんは初当選からの1年3カ月、朝晩地元の街頭に立ち、医師の立場から医療改革の必要性を訴え続けてきました。

国民・前 福田徹氏：

「投票日に誰に投票するかの判断というのは、この12日間で決まるのではなくて、継続的な活動で決まると思っておりますので、今日の活動も毎日の活動の一部ですね」



事務所での取材中にも、選挙の手伝いを申し出る人がいました。



男性：

「前回の衆院選の時に投票したので応援していて、今回何か自分でもできることがないかなと思って」



超短期決戦で、日ごろの積み重ねが生かせるのでしょうか。



国民・前 福田徹氏：

「どれだけ構図が変わろうと、国民民主党や福田徹の届けたい価値、伝えるための行動はまったく変わらないと思うんです。（Q.今回は時間がない）でも救急医は、時間がない戦いが得意なんですよ。（Q.そういう時こそ救急医は強い？）強いかどうかは結果が出てみないと分からない」



立憲と公明の合流を受け、急きょ参戦を決めたのが、自民の新人で前の小牧市長・山下史守朗さん(50)です。

自民・新 山下史守朗氏：

「しっかりと安全保障環境を整え、防衛力を強化し、そして戦争を起こさない抑止力を備えた防衛力をしっかりと持って、将来の平和を維持していく」



27日朝の出陣式には、自民党系の市長や地方議員がズラリ。前回は、連立相手だった公明・犬飼さんに立候補を譲る形だった自民。今回こそはと、組織力を生かして議席獲得を目指します。



マラソンのスターターを務めるなど、ぎりぎりまで小牧市長としての公務をこなした山下さん。

地元・小牧市では知名度十分ですが、選挙事務所を構えたのは扶桑町です。



自民・新 山下史守朗氏：

「16区は非常に広いので、名古屋市の北区から港区までよりも南北に長いんですよ。やっぱり皆さんが寄りやすい所ということで、国道41号沿いに」



山下さんは、小牧市以外の6つの市と町でどれだけ浸透できるかが、勝敗を左右するとみています。



参政の新人・渡辺信江さん(42)は、保育士の経験から、自ら考える力をつける教育を実現したいと訴えます。

参政・新 渡辺信江氏：

「私は子供たちに、今のままこの不安たっぷりな日本を渡すわけにはいかない」



また、減税日本・ゆうこく連合の元職・前田雄吉さん(66)はオーストラリア型の減税政策などを訴えています。

ゆうこく・元 前田雄吉氏：

「全く党利、野合、そんな政治・選挙が行われています。私はこれに対して割って入りたい」