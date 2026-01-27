超党派で呼びかけ

泉 健太前立憲民主党代表は2026年1月26日、大学受験試験中の会場近くでの選挙カーによる街宣活動自粛に賛同するコメントを公式Xで発信しました。

【動画】確かに受験生への配慮は必要か!! 泉健太前立憲民主党代表の呼びかけ

このコメントは、近代地歴の解説動画を投稿しているユーチューバー・破綻国家研究所氏が投稿した、26年衆院選の選挙期間中に行われる国公私立の短大・大学・大学校の受験校をマッピングした動画を受けたものです。

泉氏は該当の動画をリポストし、「選挙カーは受験会場を避けよう！ この投稿が、非常に参考になります。ぜひご覧ください」とコメント。そして続けて「小中高校にも配慮を！」と、将来に向けて大事な試験を受ける受験生たちを妨害しないよう呼びかけました。

この投稿には、泉氏が所属する中道改革連合への批判もあったものの、「中道は嫌いだがこの呼び掛けには賛同する」「政治ってこういうこと」と、この活動自体には賛同するコメントも寄せられました。

なお、泉氏が26年衆院選で立候補している京都3区には、ほかに自民党の繁本護氏、日本維新の会の木村元紀氏、共産党の西山頌秀氏、参政党の樋口智氏などが立候補を表明しています。