犬が「退屈している」ときにみせる5つのサイン

1.じっと見つめてくる

犬が離れた場所から、あるいは足元からじーっとこちらを見つめているときは、「ねえ、何してるの？」「遊んでくれないの？」と期待を込めて訴えかけているサインです。

特に、飼い主がテレビを見ていたりスマホを触っていたりして、犬に意識が向いていないときによく見られます。これは、飼い主との繋がりを求めている健気な行動です。目が合った瞬間に尻尾を振るようなら、間違いなく「かまってほしい」という気持ちの表れと言えるでしょう。

2.大きなため息をつく

犬も人間と同じようにため息をつきますが、伏せをした状態で「プシューッ」と深く大きなため息をつくときは、退屈や不満を感じていることが多いです。「今日も遊び足りないな」「散歩はまだかな」といった、やり場のない気持ちを整理しようとしています。

寝る前にリラックスしてつく短い鼻息とは違い、目を開けたまま、どこか寂しそうな表情でつくため息には注意が必要です。愛犬が退屈そうに息を吐いていたら、少しだけ声をかけてあげましょう。

3.自分の足や体をなめ続ける

特にやることもなく暇を持て余していると、自分の前足や後ろ足を執拗になめ続けることがあります。これは人間でいう「貧乏ゆすり」や「爪を噛む」ような動作に近く、手持ち無沙汰な状態を紛らわせようとしているのです。

一時的なら問題ありませんが、あまりに長く続けていると、皮膚が赤くなったり毛が抜けてしまったりすることもあります。退屈が原因で自分を傷つけてしまう前に、おもちゃで遊ぶなど意識を外に向けてあげることが重要です。

4.いたずらをする

クッションを振り回して中身を出したり、ゴミ箱をひっくり返したりといった「いたずら」は、実は飼い主の気を引くための作戦である場合が多いです。いたずらをすれば、飼い主が「コラ！」と反応してくれることを犬は学習しています。

叱られていたとしても、犬にとっては「自分を見てくれた」という喜びになってしまうのです。退屈が限界に達し、エネルギーの発散場所を探した結果としての行動なので、頭ごなしに怒るのではなく、運動不足を疑ってみてください。

5.ウロウロと歩き回る

家の中を目的もなく行ったり来たりしたり、窓の外をずっと眺めてソワソワしていたりするのは、エネルギーが余っている証拠です。本当は走ったり探索したりしたいのに、閉じ込められた空間で何もすることがないため、落ち着きをなくしています。

特に若い犬や活動的な犬種によく見られるサインで、「何か面白いことはないかな」と刺激を探しています。この状態で放置すると、急に吠え出したりすることもあるため、早めのケアが必要です。

犬が「暇だ」と感じやすいタイミング

犬が退屈を感じるのには、いくつかの決まったタイミングがあります。例えば、飼い主が仕事や家事に集中して、長い時間コミュニケーションが途絶えているときです。

また、外が雨で散歩が中止になった日は、運動による発散ができないため、一日中モヤモヤとした気持ちで過ごすことになります。

さらに、毎日決まった時間に決まったコースを歩くだけといった「変化のない日常」が続くと、賢い犬ほど日々の生活に飽きを感じてしまいやすくなります。

愛犬の毎日を充実させるための工夫

愛犬の退屈を解消するには、時間の長さよりも「質の良い刺激」を与えることが効果的です。例えば、おやつを部屋に隠して探させる「鼻を使った遊び」は、脳をフル回転させるため、短時間でも非常に満足感を得られます。

散歩も、角を一つ曲がる方向を変えるだけで、新しい匂いの刺激になり、犬にとっては大冒険になります。また、おもちゃを出しっぱなしにせず、数日おきに入れ替えるだけでも新鮮な気持ちで遊べます。

大切なのは、飼い主が愛犬と「心を通わせる時間」を意識的に作ることです。

まとめ

犬の退屈サインは、飼い主への「もっと仲良くなりたい」というメッセージです。日々の仕草をよく観察し、早めに変化に気づいてあげましょう。

少しの工夫や遊びを取り入れるだけで、犬のストレスは減り、表情はぐっと明るくなります。愛犬が心から満足して過ごせるよう、今日から新しいコミュニケーションを始めてみてくださいね。