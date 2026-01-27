パパさんがお出かけしている間、ワンコは帰りを待ち続けていて…？まるで人間の子どものような姿とツンデレすぎる態度が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万7000回再生を突破。「愛おしい」「癒やされました」といった声が寄せられています。

【動画：パパがお出かけすると、犬がテレビを見ながら帰りを待って…まるで『人間の子どものような光景』】

大好きなパパがお出かけ

YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」に投稿されたのは、大好きなパパさんがお出かけした日のマルチーズの「ナナ」くんの様子です。パパさんが出かける準備をしていたら、ナナくんは「僕を置いてどこに行くの！？」とばかりに吠え始めたそう。

パパさんはナナくんを抱っこしてあやしながら、一緒に部屋の外へ。ナナくんは寂しそうにしていたものの、ママさんが「一緒にお留守番だよ」と声をかけると、「仕方ないな…」と納得したようだったとか。

しかしパパさんが玄関に向かおうとすると、ナナくんはお見送りをせずに部屋に戻ってしまったそう。ツンデレなところも可愛くて、思わず笑ってしまいます。

帰りを待ち続ける姿が子どものよう！

パパさんがお家を出てから30分後、ママさんがナナくんの様子を見に行ってみると…？ナナくんは階段の上に伏せて、「パパまだかな～」と階下の様子をうかがっていたそう。そこでママさんが「待ってたの？」と聞いてみると、素直じゃないナナくんは「別に待ってないもん」とばかりに部屋の中へ。

その後はママさんがナナくんをお膝に乗せて、一緒にテレビを見ながら過ごすことに。真剣なお顔でテレビを見ながら、時々「パパまだかな？」と横目でうかがうナナくん。その姿は、まるで人間の子どものよう…！

最後までツンデレを発揮

そしてついにパパさんが帰宅。パパさんの帰りを健気に待ち続けていたナナくんなら、きっと熱烈歓迎してくれるはず。…と思いきや、「遅い！」と文句を言うように吠えるだけで、パパさんのそばに行こうとしなかったそう。

ママさんが「行っておいで？」と声をかけても、ナナくんは無視。「別にパパのところなんて行きたくないもん」とばかりに、ひとりでくつろぎ始めたとか。本当はパパさんに会えて嬉しいくせに、最後までツンデレを発揮してしまうナナくんなのでした。

この投稿には「ツンデレが最高」「パパ大好きが全然隠しきれてないところが可愛い」「ＴＶを観てる姿、たまりません」「人間の子供と変わらないですね！」といったコメントが寄せられています。

ナナくんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。