飼い主が大好きな犬の共通点5選

ここでは、飼い主さんのことが大好きな犬に見られる5つの共通点を紹介します。これらの行動は、単なる習慣ではなく、飼い主さんへの信頼や愛情のあらわれでもあります。 それぞれの行動を確認しながら、犬の気持ちを理解していきましょう。

1.いつも一緒にいたがる

飼い主さんが大好きな犬は、部屋を移動するたびに後をついて回ったり、すぐそばで過ごそうとしたりします。これは、飼い主さんが好きだからこそ見せる行動です。

犬は飼い主さんがいる場所を「安心できる」と感じているため、家の中でもできるだけそばにいたいと考えます。作業中に足元に座り込んだり、ソファでくつろぐときに体を密着させてくるのも、その証拠です。

また、群れのリーダーとして飼い主さんを慕っているからこその行動でもあります。

2.アイコンタクトを取る

本来、犬の世界では目を合わせることは威嚇や敵対のサインになります。しかし、信頼関係が築かれている飼い主さんに対しては、まったく異なる意味を持ちます。犬が飼い主さんの目をじっと見つめるのは、「大好きだよ」「信頼しているよ」というサインのひとつです。

穏やかな表情で見つめてくるときは、飼い主さんに甘えたい、そばにいたいという気持ちのあらわれです。また、「ご飯ちょうだい」「いっしょに遊んで」といった要求を伝えるときにも、アイコンタクトを取ります。

飼い主さんが大好きな犬にとって、目を合わせる行為は大切なコミュニケーション手段なのです。

3.名前を呼ぶと喜んでやってくる

飼い主さんが犬の名前を呼ぶと、耳をピンと立てたり、目を輝かせて駆け寄ってくることがあります。これは、飼い主さんとの関わりを喜んでいる証拠です。

多くの犬にとって、大好きな飼い主さんに名前を呼ばれるのは「遊ぶ時間」「おやつがもらえる」「一緒にお出かけできる」といった日常の楽しい出来事の合図になっています。そのため、名前を呼ばれるとうれしくなってしまうのです。

これらの行動は、愛犬との適切な信頼関係が築けている証拠とも言えるでしょう。

4.近くで眠る

飼い主さんが大好きな犬は、寝るときもそばにいたがる傾向があるようです。睡眠中は犬にとって最も無防備な時間です。その時間を飼い主さんのすぐそばで過ごすのは、飼い主さんは「自分を守ってくれる存在」だと認識し、信頼している証拠と言えます。

また、足元で丸まって眠ったり、背中を預けたりしてくるのも、飼い主さんが大好きだからこその行動です。毎晩一緒にベッドで眠るのを日課にしている犬もいます。犬用の寝床があるにも関わらず、わざわざ飼い主さんのそばにやって来て眠るのは、大好きだからこそです。

5.尻尾を振る

飼い主さんが大好きな犬は、帰宅時や目が合ったときなどに腰のあたりからブンブンと激しく尻尾を振ることがあります。体全体をくねらせるように振るのも特徴です。

さらに、尻尾を右側に偏らせて振ると、犬がポジティブな感情を抱いているとも言われています。大好きな飼い主さんを見つけたときに、プロペラのように尻尾を回したり、耳を後ろに倒して顔をほころばせたりすることもあります。

この行動は「うれしくてたまらないよ」という期待と興奮が混ざった「大好き」の気持ちのあらわれです。

犬に好かれる飼い主になるためにできること

愛犬に好かれるためには、ただ可愛がるだけではなく、犬にとって「頼れるリーダー」や「信頼できる存在」になることが大切です。

そのためには、犬と接する際の一貫した態度を意識しましょう。犬は飼い主さんの感情を敏感に読み取るため、気分で接し方が変わると混乱し、信頼も揺らいでしまいます。

さらに、散歩や遊びなど、犬の本能的な欲求を満たす時間も欠かせません。こうした時間を通して一緒に過ごす機会が増えると「この人と一緒にいると楽しい」と感じるようになり、飼い主さんに対して自然と好意的な反応を示すようになります。

まとめ

犬が日常で見せる何気ない行動には、飼い主さんへの愛情があらわれています。今回紹介した5つの共通点に当てはまる行動が多ければ、愛犬との信頼関係はしっかり築かれていると言えるでしょう。

人間の言葉が通じないからこそ、あなたの行動が信頼関係の鍵になります。日々の接し方や遊び、声かけ次第で愛犬に好かれるかどうかが決まるといっても過言ではありません。

愛犬に「大好き！」と感じてもらうためにも、遊ぶ時間を設けたり、やさしく声をかけたり、撫でるなどの触れ合いを大切にしましょう。