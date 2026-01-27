【絶対に失敗しない帽子選び】誰でも似合う。顔型別、ベストな帽子の選び方徹底解説

【大人のご褒美ギフト】

帽子って、いざ選ぼうとすると意外と難しくありませんか？

つい無難な形ばかり選んでしまったり、「自分は帽子が似合わない」と決めつけてしまったり。挑戦したい気持ちはあるのに、似合うかどうかの基準がわからないまま諦めてしまうこともあります。

でも、もし“似合うかどうか”を簡単に判断できるポイントがあればどうでしょう。

実は帽子選びには、誰にでも共通する基本のコツがあって、それさえ押さえれば大きく外すことはありません。

ということで今回は、帽子のセレクトショップ「CA4LA（カシラ）」渋谷店にお邪魔し、プレスの室井さんに“顔の形別”の帽子の選び方を教えてもらいました。編集部のワカザワ（面長）とヤマケン（丸顔）を例にしながら、帽子選びのポイントをおさえていきましょう！

■似合う帽子の基本はズバリ「顔の形」にあり！

▲今回帽子の選び方をレクチャーをしてくれるCA4LA広報の室井さん。スタイル良くて笑顔が素敵

ヤマケン： 帽子って、なんとなくで選んでしまっていて…。似合ってるのか自信がないんですよね。結局被りやすいキャップばかり買ってしまいます。でも、できればもっと違う帽子にも挑戦してみたいんです。

室井さん：実際、お店でも「何を選んだらいいかわからない」という方は多いです。選ぶ基準として“顔の形”を元に考えると、実は誰でも似合う帽子を探せます。

ワカザワ：“顔の形”ですか。僕らは真逆で、僕が「面長」、ヤマケンが「丸顔」。この違いって、帽子にどう影響するんでしょう？

室井さん：基本の考え方はこうです。

面長タイプ（ワカザワ）→縦のラインが強調されるので、横方向にボリュームを足す丸顔タイプ（ヤマケン）→横の丸みが出やすいので、縦方向のラインや高さを意識

まずはこの軸さえ覚えておけば、どの帽子にも応用できますよ。

ワカザワ：なるほど。面長なら横へ、丸顔なら縦へボリュームを出すイメージで選ぶといいんですね。分かりやすい！

ヤマケン：えぇ？ 色々なカテゴリーがありますけど本当ですか？ そんな簡単にいくのかな。

室井さん：大丈夫です！ 実際にいろんな帽子を被りながら見ていきましょうか。

■【フライトキャップ】毛足の長さやファーorボアをチェック

ワカザワ：寒い日に絶対あたたかいだろうなって思ってたんですが…。全然似合う気がしなくて（笑）。

室井さん：実は面長の方は、フライトキャップは似合いやすいんです。というのも、耳当てがあるので横にボリュームが出しやすく、顔の縦のラインを薄めてくれます。耳当てを垂らしていてもいいんですが、帽子の上で留めるとより印象が柔らかくなりますよ。

▲毛足の長いファーを使ったフライトキャップで縦のラインを和らげる

ワカザワ：たしかに！ 意外と似合うかも。これって、ファーの長さも関係したりするんですか？

室井さん：そうですね。面長さんは横のボリュームが大事なので、長めのファーのものを選ぶのがポイントです。実際に被ってみて、ピッタリの長さの帽子を探してみるといいと思います。

▲横のボリュームが控えめな毛の短いボアを選ぶと丸顔には◎

ヤマケン：丸顔の僕はどうでしょう？

室井さん：丸顔さんは“横にふくらみすぎない、縦に軽くボリュームが出る”タイプが似合います。ファーが控えめなモデルや、ファーの代わりにボアを使ったような、スッキリしたシルエットが馴染みますよ。

■【ベレー帽】“サイドに倒す”か“高さを出す”かで大きく変わる

ワカザワ：ベレー帽って、被り方を間違えると“キャラクター感”が出てしまいそうで（笑）。被り方もよく分からないし、どうするといいんでしょうか。

▲大きめサイズのものを横に流すだけで顔の輪郭が目立ちにくくなる

室井さん：面長の方は思い切って“大きめサイズ”を選び、余った生地を“横に倒すように”かぶってください。横幅が出るので縦の印象がやわらぎます。

ワカザワ：本当だ。真上で丸く乗せるより一気に雰囲気が変わりますね。“大きめ”というのは単純に見たままで大きなモノを選べばいいんですか？

室井さん：そうですね。まずはそれで良いと思います。丸顔のヤマケンさんは、“生地に張りがあって高さが出る”タイプが合います。

▲使用している素材感で雰囲気もガラッと変わる。縦のボリュームを意識したアイテム選びを

ヤマケン：面長さんは横に倒すように被ってましたが、丸顔は後ろに倒す？

室井さん：そうです！ 斜め後ろに倒すようにしてあげることで、フェイスラインがスッキリ見えます。あとはおでこを少し見せると、縦のラインが生まれてシャープな印象になりますよ。

■【ハンチング】面長は“ワンサイズ上げて整える” 、丸顔は“素材感でシャープさを”

ワカザワ：雑誌や街中で見かけるオシャレな人ってハンチングをよく被っている印象があるので試してみたいとは思うんですが、おじいちゃんっぽくならないか心配なんですよね…。

▲ボリュームのあるデザインを選ぶと面長さんは似合いやすい

室井さん：そんな時は、“ワンサイズ上げてアジャスターで調整”してください。パッと見だとどれも同じように見えるんですが、よく見てみると、深さがモノによって結構違うんです。少し深めのモノを選ぶとキャップのようにすっぽり被れて、シルエットも横に余裕が出るので“おじ見え”を避けられます。帽子の後ろ部分にアジャスターがあるので、ワンサイズ大きいモノでもフィットさせられます。被り心地も心配しなくて大丈夫。

▲カジュアルに被るなら後ろ被りもアリ

ヤマケン：確かに全然イメージ変わりますね。ツバを後ろにするのもいい感じ。これ、丸顔だとどうなんですか？ 何度かトライしようとしたものの、公園で新聞読んでるおじいちゃん感が否めず…。

▲レザーを使用した素材感のあるハンチングでシャープな印象に

室井さん：例えば素材感で攻めてみるのもありかも知れませんね。レザータイプだと洗練された印象が生まれるので、丸顔さんでもシャープな雰囲気になりやすいと思います。使い込むほど馴染むので、“育てる楽しみ”があるのもポイントです。

■【ハット】ツバの角度と大きさをチェック

室井さん：面長さんは、“大きめサイズ”のモノや“ツバが横に広がっている”帽子を選ぶのがセオリーです。あとは、“ニット素材のハット”もオススメ。カジュアルな雰囲気が出るので、優しい印象になりやすいんです。この帽子、「メトロハット」という帽子なんですが、どうですか？

▲ニット素材を選べばカジュアルで柔らかな印象に。ツバの広がりもチェック

ワカザワ：すごく馴染むかも！ ニットの柔らかさが輪郭を薄めてくれているってことなんでしょうか。

室井さん：そうですね。ツバがキレイに波打ってくれているのも一役買っている感じです。丸顔さんはツバが下向きで横に広がらない帽子がベストです。逆にツバが横へ広がるタイプは、顔の大きさが強調されやすいので注意しましょう。先ほどのベレー帽と同じように浅めに被っておでこを少し見せるのも良いですね。

ヤマケン：短め、浅めですね。面長さんとだいぶ印象が変わるなぁ。

■【キャップ】注目すべきはバイザー形状とクラウンの深さ

ワカザワ：我々と言えばキャップなんですけど、なんとなくで被っているだけ実はあまり分かっておらず…。似合っている雰囲気で被っているだけというか（笑）。フラットなツバが苦手で曲げてあるものをよく被っています。

▲元から曲がったモノだけでなく、フラットなバイザーも少し曲げて上げるだけで“載ってる”感が和らぐ

室井さん：それ、正解です。というのもフラットなバイザーのキャップは“眉上に縦の余白”が出るので、面長の方は特に縦が強調されがち。被ったときに“載っかっているだけ”という印象に見えやすいんです。なので、ワカザワさんが言う通り、ツバが軽く曲がっているものを選ぶと、頭に馴染みやすく綺麗に見えますよ。

ワカザワ：言語化できないだけで、なんとなく自分に合うキャップを選べてたんですね。良かったー（笑）

ヤマケン：逆に丸顔さんはツバがフラットなモノを選べば良いんですか？ 他にはありますか？

▲浅めに被っておでこの縦のラインを意識

室井さん：クラウン（被るところ）が浅めのキャップを選ぶのも良いと思います。他の形の帽子と同じように、浅めに被ると縦のラインが生まれて似合いやすいですよ。

■【ニット帽】丸顔にはまさかの「ポンポン」!?

ワカザワ：最後にニット帽なんですが、最近流行りの少し長めの柄物に挑戦してみたい…んですが、似合わないですかね？

室井さん：いえいえ、長いニット帽でも被り方次第で面長さんでも十分似合いますよ！ 例えば深めに被って、そこから余った部分を後ろへ軽く倒すとバランスが良くなります。逆にそのまま真っすぐ立てるように被ってしまうと、縦のラインが強調されてしまうので、注意しましょう。

▲面長はトップ部分をしっかり後ろに流すイメージ

ワカザワ：本当だ！ 長いニット帽ってどう被っていいものなのか分からなかったのでこれは嬉しいですね。

ヤマケン：丸顔だとどうですかね？ よくある折り返しが着いている帽子ばかり被っているので、なんかもう少し遊びがあるニット帽が欲しくて。

室井さん：なるほど。であれば、この“ポンポン”付きのなんてどうでしょう？実はポンポンで“縦のライン”が生まれるので、丸顔さんには相性が良いんです。小さめの“ポンポン”で、黒などの濃い色なら意外と可愛くなりすぎませんよ。

▲控えめなポンポンが丸顔にとって程よい縦のラインを生み出す

ヤマケン：え！ かわいいけどすごい馴染んでる感じがする！

室井さん：素敵ですよ！ 浅めに被ってもいいですし、耳が半分くらい隠れる程度に被ってもらっても大丈夫です。“ポンポン”って女性向けのイメージがありますが、ポンポンのサイズを抑えれば、実は男性にもオススメできるアイテムがあるんです。

■結論：自分の“顔型”を知れば、帽子選びはもっと自由になる

ワカザワ：改めてまとめますと、 面長は“横にボリューム”、丸顔は“縦のライン”。この基本だけでかなり選びやすくなりますね。今まで感覚で選んできましたけど、こうやって言語化するだけで、帽子選びが一気に楽しくなりますね。

ヤマケン：どんな帽子の形でも似合うモノがあるって知れたのはありがたい。これなら新しい帽子にも挑戦しやすい。

室井さん：気になるポイントをカバーするだけで、帽子はぐっと似合うようになります。ぜひ色々試して、自分らしい一着を見つけてください。

山口 健壱

