3月閉校の手熊小「ふれあい給食」児童が市長と一緒に思い出づくり《長崎》
3月に閉校する長崎市の小学校。
市長が児童と一緒に給食を楽しみました。
（鈴木 長崎市長）
「こんにちは～」
長崎市の手熊小学校にやってきた鈴木長崎市長。
「いただきます」
手熊小学校は今年3月で閉校が決まっていて、全校児童33人と思い出を作りたいと「ふれあい給食」の一環で訪れました。
メーンの献立は、「ポークビーンズ」。
長崎市と姉妹都市のセントポール市にちなんだアメリカの代表的な家庭料理です。
児童たちは少し緊張しながらも市長との給食の時間を楽しんでいました。
(児童）
「おいしいですか」
（鈴木 長崎市長）
「おいしいですよ。皆さんがうらやましい。毎日こんなおいしい給食が食べられて」
1876年に開校した手熊小学校はピーク時には394人の児童が在籍していましたが、少子化に伴い児童数が減少し、今年度で閉校することになりました。
（児童）
「中学校でも(給食を)食べられるけど、5年生とか1年生とかと食べられる時間がないから今のうちに楽しんでおきたい」
（児童）
「(市長は)優しそう。初めて会えたのでうれしかった」
手熊小学校では、2月8日に閉校記念式典が行われるということです。
「手熊小学校、最高～」