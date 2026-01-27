葬儀会社、映画『ほどなく、お別れです』のパネル展を中止。「人の心があったら企画通さんだろ」
株式会社ごじょいるが運営する葬儀ブランド・あんしん祭典の公式X（旧Twitter）アカウントは1月27日、投稿を更新。映画『ほどなく、お別れです』の公開記念パネル展の中止を発表し、さまざまな声が寄せられています。
【投稿】葬儀会社、パネル展の中止を発表
コメント欄では、「本当に中止になってよかった」「賢明だと思います」「ご遺族に失礼ですからね」「人の心があったら企画通さんだろ」「葬儀会社が倫理観ないの嫌かも」「映画を大失敗に終わらせたいのかと思った」「信頼を失っただけの最悪なパターンになりましたね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「葬儀会社が倫理観ないの嫌かも」同アカウントは「【パネル展の中止のお知らせ】このたび予定しておりました映画『ほどなく、お別れです』公開記念パネル展について、本企画に関して皆様からのご意見並びにご指摘を真摯に受け止め、開催を中止させて頂く事といたしました」と発表。同展の告知投稿には、葬儀場での開催に対する厳しい声が寄せられていました。執筆時点の27日現在、該当投稿は削除されています。
タイアップキャンペーンを実施同社は、葬儀会社を舞台にした『ほどなく、お別れです』とのタイアップキャンペーンを実施。SNSを利用したプレゼントキャンペーン（応募期間は終了）やコラボレーションCMの放映などを行ってきました。2月6日の映画公開前の判断となったことは、幸いだったかもしれません。
