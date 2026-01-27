WBC¤ÇÆóÅáÎ®¢ªÆ±Ç¯¼ê½Ñ¤â¡Ö¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿½ä¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ¸«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò½ä¤ëµ¿Ç°¤ËÉÒÏÓµ¼Ô¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè5²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤êÀ¤³¦°ì¤Î½Ö´Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î9·î¤Ë¤Ï±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè6²óÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÅö»þ¤ÎÅÐÈÄ¤¬¸Î¾ã¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬WBC¤ÇÅê¤²¤¿2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÉª¤òÄË¤á¤¿»ö¼Â¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò¡¢·è¾¡¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤ÎÉñÂæ¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¸Î¾ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¤ÎÂå½þ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Åê¼ê¤Î²ø²æ¤È¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤âµÄÏÀ¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢²ø²æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Á¤Ä¤Ä¡¢µåÃÄÂ¦¤¬WBC¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤ò²áÅÙ¤Ë·Ù²ü¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÍý¶þ¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅê¼ê¤Î²ø²æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¿¤¬¡Ê²ø²æ¤Î¡Ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤À¤«¤éWBC¤Ç¤ÏÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È²áÅÙ¤Ë·Ù²ü¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤ë¡£Íý¶þ¤ÏÊ¬¤«¤ë¤è¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë»á¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬ÂçÃ«¤òºÇÂç¸Â¤Ë¿µ½Å¤Ë°·¤¦»ÑÀª¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°Õ»Ö¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¤â¡¢³èÌö¤«¤é¤â¡¢WBC¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÃ¥¤¦¤Ù¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£2026Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®Éü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ïº£¸å¤âÁ´ÊÆ¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£ ¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë