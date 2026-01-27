中道・新 落合拓磨候補

衆議院議員候補、山形3区、落合拓磨でございます。

私は山形県内の小さな兼業農家に生まれました。じいちゃんは大工と農業をしながら、父も農業と会社勤めを両立しながら、私を育ててくれました。この場を借りて、両親、そしてじいちゃん、ばあちゃんに感謝申し上げます。



“失われた10年、20年、30年”。私の父は高校卒業後すぐに会社へ勤め、一生懸命に私を育ててくれましたが、ボーナスのない時期が長く続きました。母は私と妹を産んだ後、体調を崩し、せんべい屋さんや派遣の仕事をしながら、今は介護の仕事をしつつ私たちを育ててくれました。

あるクリスマスの日、母は悲しい顔をしました。「丸いケーキを買ってあげられなくてごめんね」と。日勤、準夜勤、夜勤、体を削りながら働く母が、なぜそんな顔をしなければならなかったのか。汗を流して働く人が報われる、給料がしっかり上がる社会を実現しなければならない。私はそう強く思っています。





参政・新 遠藤和史候補

私の志の原点は、東日本大震災です。太平洋側の町が壊滅し、「山形は大丈夫か」と言われたあの時、3月の雪の中、石油も灯油も届かず、私は父と一緒にガソリンスタンドへ並びました。これからの日本は太平洋側に頼りきりになるのではなく、危機の時には太平洋側を支えられるほど、日本海側が強くならなければならない、私はそう確信しています。そして一昨年7月、新庄・最上、そして庄内を豪雨災害が襲いました。県内最大の被害をもたらした災害です。私の名前「落合」は“川が落ち合う場所”に由来します。実際、私の家の裏には一級河川が流れ、最上川をはじめ四つの河川が流れ落ち合う地域で育ちました。この豪雨災害は他人事ではありません。私は現地でボランティアとして泥をかき、汗を流し、住民の声を聞いてまいりました。そのご縁で今、私は酒田に住んでいます。川を治める者が国を治める、武田信玄の言葉があります。川の問題、水の問題。私は命をかけて、人生をかけて取り組んでまいります。災害に強く、危機に強く、そして人に優しい日本列島を、ここ庄内から、一緒に作っていこうではありませんか。いかがでしょうか皆さん。この選挙戦、私・落合拓磨は、若さと元気を武器に、明るく前向きに、政策で勝負し、未来を語る選挙にしてまいります。どうか皆さん、笑顔で、笑顔の選挙戦をともに作っていきましょう。さあ、サイは投げられました。このサイコロの目がどちらを向くのか、国民の生活者を向いているのか、それとも権力の椅子にしがみつく自己中心的な方向なのか。サイコロは投げられましたが、その“目”を決めるのは運でもペンでもありません。それは、私たち一人一人の選択です。生活者へ、将来を生きる人たちへ目を向ける政治を、私たちの手で選び取ろうではありませんか。ここで私は、大きな夢を語らせてください。先ほど後援会長からも言葉をいただきましたが、私は日本海から朝日が昇る日本をつくる、「西から太陽が昇るのはバカボンの世界だ」と言われます。しかし、自然に任せていては太陽は太平洋からしか昇りません。不可能を可能にするのが人の力であり、政治の力です。この日本海側から、全国へ、そして生活者一人一人に光が当たる政治を、皆さんとともにつくり上げていきたいのです。今回の選挙の主役は、私ではありません。皆さん一人一人が主役です。戦後最短の総選挙。一方通行ではなく、対話と双方向の選挙戦を、皆さんの声から政策を、未来を切り開く選挙戦を、私・落合琢磨は最後の最後まで全力で戦い抜きます。どうか皆さんのお力添えを、落合拓磨へよろしくお願い申し上げます。ともに勝利をつかみ取りましょう。ここから始めていきましょう。よろしくお願いします。終わります、…いや、ここからが始まりです。

私は今回、山形3区から立候補させていただきます、遠藤和史と申します。これまでは山形第二支部に所属しておりましたが、解散と同時に正式に3区からの立候補が決定いたしました。



実は私は、現在、新庄の東北農林専門職大学で稲作を学ぶ“社会人学生”でもあります。 2022年、私は参政党と出会い、翌2023年には山形市議会議員選挙に立候補しましたが落選いたしました。その時に強く感じたことがあります。「日本は農業をもう一度しっかり見直す必要がある」ということです。



特に山形は“基幹産業が農業”です。農業をもう一度見直す。農業の現場は今どうなっているのか。それを一から、いやゼロから、自分の目で確かめる必要があると考え、令和6年に開校した東北農林専門職大学へ一期生として入学しました。



そこで驚いたのは、全国各地から若者が集まってきていることです。19歳、20歳の若者たちが、日本の農業に希望を持ってこの学校に入ってきているのです。私は衝撃を受けました。「今の若者が、日本の農業の将来に希望を感じている。ああ、日本はまだまだ捨てたものじゃない」と、心からそう思いました。

しかし、農業現場を見渡すと、耕作放棄地が山形でも中山間地を中心にどんどん増えています。おいしいコメがとれるはずの土地が、至るところで耕作放棄地になっている。この現実を前に、私は思いました。「これからの日本はどうなるんだろう」「日本の食はどうなるんだろう」と。



だから私は、自ら畑や田んぼに入り、“やる”と決めました。しかし、農業だけではだめだというのも痛感しています。政治にも目を向けなければ、農業そのものが立ち行かない。そのため、学校で農業を学びながら、若者たちと共に政治についても語り合い、学んでいます。



若者がいる。だから、まだ日本は諦める必要なんてない。まだ間に合う。私はそう思っています。

農業を守る。農業が大事だ。そんな思いを持つ若者たちが、今も全国からこの東北農林専門職大学に入ってきています。

国を守るのは“人”です。食を守るのは“農業”です。これこそが国家の根幹であり、未来をつないでいく力になります。

新しい未来の扉を、みんなでこじ開けませんか。



参政党が掲げる新しいキャッチフレーズ 「一人一人が日本（I’m JAPAN）」

昨年は“日本人ファースト”が一世を風靡しましたが、今年はさらに踏み込んで、“一人一人が日本”。その意識こそが、未来を切り開く鍵になります。

新しい日本の未来の扉を、みんなでこじ開けましょう。 どうぞよろしくお願いいたします。



自民・前 加藤鮎子

本日より戦いの火ぶたが切られました。公示から合わせて13日間、皆様のお力を私・加藤鮎子にお貸しください。

混雑する交通事情の中、また大変お寒い中、このように大勢の皆さんにお集まりいただいたこと、本当に感謝を申し上げます。

そして振り返れば、11年と約2か月、皆様方から力強くお支えをいただき、初当選以来、叱咤激励、ずっとご支援をいただき、本当にありがたい思いでいっぱいであります。



五期目。皆様からいただいたご支援を糧に、さらに飛躍し、地域のために働いてまいりたい。その決意と覚悟であります。

まず取り組むべきは物価高対策。重点支援交付金のメニューを深掘りし、そして去年同様、皆様にとってとても大切な電気・ガス料金の支援を拡充する。さらにお財布の紐を緩めて、食料品ももう少し買いやすい、そんな「実感のある物価高対策」を推し進めます。



そしてこの地域は、インフラ・国土交通の課題が多数ございます。テレビをご覧になっている方もおられると思いますが、酒田港の機能強化、洋上風力の推進、そして災害からの復旧復興。インフラ整備においては、これまでも日沿道、ウエストライン、この11年で多数の開通箇所が進んでまいりました。

何度も開通式典に出席し、一歩一歩着実に進めていけていると、皆様にもご実感いただけていると思います。そしてそれをさらに前へ進める。要所要所をしっかりつなぎ、庄内と最上が他の地域とつながって、もう「陸の孤島とは言わせない」。そういう予算付けと事業の推進を力強く進めてまいります。

さらに高速交通網、庄内空港の滑走路延伸を含め、課題は多数ございます。多くの人たちが「あそこに行ってみたい」「庄内・最上に行ってみたい」と、足元を気にすることなく足を運べる地域にし、交流人口を増やしていきます。



私は皆様のおかげさまで、4期目で内閣府特命担当大臣を拝命いたしました。少子化対策は20年遅れていたであろうといわれる我が国の子ども・子育て・少子化対策を大幅に前に進めました。今でもお母さん方、お父さん方にお会いすると、「児童手当の拡充、本当にありがとう」「うちは3人、4人いるからすごく助かっている」とのお声をいただきます。

この実績を実績のままで終わらせるのではなく、さらに党の少子化対策・子ども若者政策小委員会の委員長として、中心となってさらなる少子化対策を進めていきます。地方では人口減少が進んでいますが、だからこそ地方から子ども・子育てしやすい環境を作っていく。それがわが国の百年の計、日本の未来をつくっていく上で必要であります。



そして、医療・介護福祉。医師不足や現場の人手不足に対し、処遇改善をしっかり具体的に進めます。保育士さんの処遇を改善したときのように、今度は医療・介護福祉の現場の皆さんの待遇改善を進め、高齢者の方々が安心してサービスを受けられる環境を整えてまいります。



この選挙戦は地域のための選挙であり、私をご支援いただきたいという思いを訴えてまいりますが、同時に“国政選択・政権選択選挙”でもあります。世界を見れば、力による現状変更が進み、大変不安定な情勢です。

ここで力強い外交政策、誇りを持って外交を展開していくための政権基盤を強めていかなければなりません。この1年3か月という短い期間での解散総選挙ですが、この大事なタイミングで高市内閣をしっかりお支えいただき、有権者の皆様の審判を受け、堂々と外交を展開していただきたい。

言うべきことはしっかり言う。しかし国際協調も大切にする。その難しい手綱を握るためにも、皆様の温かいご支援が必要です。



寒い中の選挙戦です。これまで力強くご支援いただいた皆様から応援のお声をいただくと、心がぽかぽかしてまいります。12日間、厳しい選挙戦と思って、必死になって有権者お一人お一人に私の思いを訴えてまいります。

でも、選挙戦は一人では戦えません。今日ここにおられる皆様も、これからお会いする皆様も、どうか皆様のお力、お声がけ、そのご支援の輪で、私・加藤鮎子を5度、国政へ送り出していただきますよう、心からお願い申し上げます。

精いっぱい働いてまいります。お役に立ちます。どうか私を信じて、加藤鮎子へ一票を託していただきますようお願い申し上げ、私の第一声とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。



国民・新 喜多恒介候補

衆議院議員候補、山形3区、喜多恒介でございます。



皆さん、昨年度、藤島地区で生まれた子どもの数をご存じでしょうか。21人です。温海地区は一桁。大山地区は10人前後と聞きました。8,000人、6,000人規模の町で、それしか子どもが生まれていない。あと10年、20年後、この地域は一体どうなってしまうのか。私たちが大切にしてきた町、愛する町は、消えていく運命にあるのか。そんなのは嫌です。



私は鶴岡庄内に移住して8か月になります。8か月ですが、この地域に来るまで47都道府県を5年間かけてまわりました。その中で「一番住みたい」「自分の子どもも孫もこの町で育てていきたい」「希望を持って暮らせる町であってほしい」そう願ってこの町に移住しました。

きっと皆さんのお子さん、お孫さんも同じ思いを持っているはずです。しかしこの10年、20年で、鶴岡・庄内は、若者が“住み続けられない町”に変わってしまいました。若者は半分、子どもも一世代ごとに半減していく。今回ボランティアに来た高校生は言いました「この町に住みたい。でも、住んで結婚して子どもを育てていくだけの仕事がない、手取りが少ない、ゆとりがない」

これが現実です。今までの政治の結果、18歳の高校生がこんな言葉を口にしなければならない町になってしまったのです。

私たちが向き合うべきは、まず彼女たち若い世代です。どうしたら、この鶴岡で“働きたいのに働けない思い”を解消し、豊かに、幸せに、子どもを育てて暮らしていける町にできるのか。それが一番の肝です。



その実現のために、喜多恒介は国民民主党を通じて、国政の舞台に挑戦します。

第一に、手取りを増やすこと。手取りが増えるとは、収入が増える、支出が減る、社会保険料が減る、それだけではありません。手取りが増えれば、若者・現役世代の“ゆとり”が増える。ゆとりが増えれば、希望が増える。希望が増えれば結婚してみよう、子どもを育ててみよう、そういう思いが自然と生まれます。若者が増え、子どもが増え、街に活気が戻る。経済が回り、皆さんの年金・社会保障も安定していきます。

これこそ“本質的な成長のエネルギー”です。



しかし今、鶴岡・庄内の医療体制はどうでしょう。お医者さんが減り、診療科はなくなり、毎年10億円以上の赤字を抱えている。これは地域から成長のエンジンが失われている証拠です。

だからこそ、教育の在り方も変えなければならない。指導要領には「天性・個性を尊重し伸ばす」とあります。しかし現実の学校はどうか。高校生の生徒会長からは「受験ばかりで、先生は何も教えてくれない」「何が個性だ、型にはめるだけだ」と声が上がりました。個性的な子どもが薬を飲めと言われることさえある。

教育を変えるには、人への投資が必要です。財政が厳しい今こそ、“教育国債”で5兆円規模の投資を行い、先生の負担を減らし、環境を整え、AIを活用し、社会全体が関わる新しい教育をつくっていく必要があります。



第二に、人づくりに大胆な投資を行うこと。生きる力、成長の力を伸ばし、この国の未来をつくるエンジンにすること。

第三に、この国を自分たちの力で守るという、覚悟のある安全保障です。ロシアの侵攻、台湾有事の危機。今の戦争はドローンとAIが主役です。そこに人が入れば即死する。“デスゾーン”です。だからこそ、無人機、AI、サイバー防衛、衛星、宇宙を含む新しい防衛力が不可欠です。



そして同時に、食料安全保障。庄内は自給力が高い。しかし都市部と連動し、国全体の安全保障を担うためには、一次産業の役割を国が正式に認め、しっかり支援しなければなりません。米は単なる主食ではなく、有事に国民の命を守る最も重要な備えなのです。



さらに、空き家対策。鶴岡には5000件近い空き家があります。1割が空き家です。もしそこに若者が安く住めたらどうでしょう。子どもが住めたらどうでしょう。7LDKの家が500万円で買える。この庄内なら、広く安い家で、安心して子どもを育てられるのです。

そのためには手取りを増やし、社会保障負担を減らし、医療のDX化を進め、新しい技術を活用して、庄内で豊かに暮らせる環境を作る必要があります。若者があふれ、子どもが増え、未来が明るくなる、この日本最先端のモデルを、庄内・最上・山形3区からつくることができると私は信じています。

東京でも大阪でもできない。鶴岡・庄内・最上だからこそできる、日本を再生させる“リジェネラティブな未来モデル”です。

これを実現するには、鶴岡だけでは不可能です。庄内全体、最上、そして県と国が連携し、新しいビジョンと予算配分をつくり、強力に前へ進める必要があります。

喜多恒介は、この地を代表し、その先頭に立つ覚悟です。

皆さん、覚えてください、 来た、来た、来た、来た、喜多が来た。未来を動かす時が来た。日本を動かす時が来た。

喜多恒介、そして国民民主党を、何卒よろしくお願い申し上げます。

