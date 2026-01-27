俳優の内田有紀が、所属事務所「バーニングプロダクション」を退所し、マネジャー兼パートナーの俳優・柏原崇が設立した事務所「テンビーンズ合同会社」に所属したことが分かった。

内田は同社の公式サイトで「私、内田有紀は、２０２５年１２月３１日をもって長年在籍させていただいた株式会社バーニングプロダクションを退所し、これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ所属する運びとなりました」と報告。「歳を重ねていく中で、これからの自分がどのように生きていきたいのかを改めて見つめ直してまいりました。じっくりと考えた末にたどり着いた答えは、残りの人生を新しい視点から学び直し、心に生まれた素直な気持ちを穏やかに皆さんと紡いでいきたいという思いでした」と経緯をつづった。

さらに「新しい一歩とともに日々の気づきを大切にしながら、表現することへの可能性と向き合っていきたいと思っています」と表明。「これまで支えてくださった方々への感謝を重ね、皆さんと心を通わせながらこれからも笑顔で歩んでまいりたいと考えております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

同事務所は内田のパートナー兼マネジャーの柏原崇が設立。公式サイトにはこれまで柏原のプロフィールなどが掲載されていたが、現在は内田個人の公式サイトに変わっており、仕事依頼の問い合わせフォームなどが設けられている。