【ポテト食べ尽くし系！？】ダイエット中にファストフードはナイ！モヤモヤ＜第10話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第10話 みんなで食べるときは【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
そもそも子どもにダイエットをさせているのに、ファストフードに近寄ったのが悪手です。ミチルさんが考えたとおり、自宅から持ち寄って食べるなどしていれば、ルナちゃんにローカロリーかつ好きなものをあげられたのですから。「平和に食事を終える手段は他にもあったはず」と、ひとり考えてはモヤモヤするミチルさんなのでした。そして、「こんなに疲れるんだったら、もうフェードアウトしていこう」ともひっそり考えているようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第10話 みんなで食べるときは【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
そもそも子どもにダイエットをさせているのに、ファストフードに近寄ったのが悪手です。ミチルさんが考えたとおり、自宅から持ち寄って食べるなどしていれば、ルナちゃんにローカロリーかつ好きなものをあげられたのですから。「平和に食事を終える手段は他にもあったはず」と、ひとり考えてはモヤモヤするミチルさんなのでした。そして、「こんなに疲れるんだったら、もうフェードアウトしていこう」ともひっそり考えているようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙