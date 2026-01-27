¶¦±é½÷Í¥¤ÈÅÅ·â»ö¼Âº§¤«¤é2Ç¯¡Ä1»ù¤ÎÉã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿31ºÐÂç²ÏÇÐÍ¥àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáµÜÂôÉ¹µû¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂ¾¤Ë¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡õ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¡¡2024Ç¯¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤È¤Î»ö¼Âº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿31ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å²¼ÀÄ¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¹õ¤¤·¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏµÜÂôÉ¹µû¡£¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÂô¤ÎÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂ¾¤Ë¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£µÜÂôÉ¹µû¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡Á¡×¡ÖµÜÂôÉ¹µû¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÜÂô¤ÏºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ËÅÄ¾Â°ÕÃÎÌò¤Ç½Ð±é¡£24Ç¯1·î¤ËµÜÂô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤Î¹õÅç·ëºÚ(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤äÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£