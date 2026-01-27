J1アビスパ福岡は27日、J1水戸からGK松山健太（27）を完全移籍で加入すると発表した。

松山は福岡県出身で、福岡・九州国際大付高から桃山学院大に進学。卒業後の2021年、J3（当時）いわてグルージャ盛岡に加入した。鹿児島を経て、2025年に水戸へ移ったが、同年夏にJ1浦和へ期限付き移籍した。今月2日に水戸へ復帰した上で、海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチーム活動から離脱すると発表されていた。Jリーグ通算41試合に出場で、昨季のリーグ戦出場はなかった。

福岡のGKは今オフに村上昌謙がJ1京都へ完全で、永石拓海がJ2徳島へ期限付きで移籍。J1神戸からオビ・パウエル・オビンナを獲得し、今月21日にJ2新潟から藤田和輝の獲得を発表した。昨季から在籍する小畑裕馬、菅沼一晃と合わせて異例の5人体制となった。

松山はクラブを通じて、以下の通りコメントを発表した。

「このたびアビスパ福岡に加入する事になりました松山健太です。地元が福岡の僕にとってアビスパは特別なクラブであり、そのアビスパでプレー出来る事、本当にうれしく思います。アビスパ福岡が今よりも多くの方々に愛され、強いクラブになる為に、日々精進していきます。よろしくお願いします。」