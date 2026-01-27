¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹!¡×ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢ËèÇ¯Ä©Àï¤Îà¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥Èá·ë²Ì¤ò¸ø³«!¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¤!¡×¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¤³¤ÎÅÀ¿ô!?¡×
º£Ç¯¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¨¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥È¤ÎºÎÅÀÉ½¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÎÄ©Àï¡¡90ÅÀ¤¬¡¢±ó¤¤¡Å¡¡English exam¡×¤È¤·¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×±Ñ¸ì(¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°)¤Î¿·Ê¹·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ÈºÎÅÀÉ½¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï100¡Ý13¡á87¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤Ï87ÅÀ¡£º£Ç¯¤ÎÆ±¥Æ¥¹¥È¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¿ô¤¬64.80ÅÀ(1/21»þÅÀ)¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤ËËèÇ¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ë²Ì¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡ÎëÌÚ¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤!¡×¡Ö¹âÆÀÅÀÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Î»î¸³¤ò¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¤!¡×¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¤³¤ÎÅÀ¿ô!?¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£