「笑顔でゴールしたい」中国電力の藤川拓也ラストランにかける思い
今年の箱根駅伝で3連覇を飾った青山学院大学。11年前の初優勝時のキャプテンが広島出身、中国電力の藤川拓也選手です。
強豪の礎を築いた選手が現役生活に区切りを付けます。ラストランを目前にその思いを有田優理香アナウンサーが取材しました。
■中国電力 藤川拓也 選手
「自分なりにそのときにやれる最大限のことをやってきた自負はあるのでやり切って悔いはないと言える。」
庄原市出身の藤川は小学生で陸上に出会い、中学時代には県代表としてひろしま男子駅伝に出場。
そのとき憧れを抱いたのが世界で活躍する中国電力の選手たちでした。
■中国電力 藤川拓也 選手
「佐藤敦之さん、油谷繁さん、尾方剛さんが活躍していてそれを見て将来はここでと強く思った記憶がある。」
中国電力に入る、その思いを原動力に力をつけ世羅高校では全国高校駅伝で優勝。
青山学院大学4年時にはキャプテンとしてチームをまとめ、9区で区間賞を獲得。そして…。
■実況
「青山学院大学悲願の箱根初優勝！」
強豪の礎を築きました。
大学卒業後憧れだった中国電力に入社。
実は「テレビ派」のロケにも参加し、意外な一面もみせてくれました！
■中国電力 藤川拓也 選手
「家で陸カメを飼っている。たわむれるのが癒し。」
マラソンでは東京オリンピックの選考レースにも出場。
キャプテンとしてチームを引っ張る一方、ニューイヤー駅伝では入賞に届かない苦しい時期が続きました。
■中国電力 藤川拓也 選手
「どうにか憧れていたチームを立て直したい。中国電力は地域の人に応援してもらえる機会が多く結果で恩返ししたいと思ってやってきた。」
しかし、近年は度重なるケガに悩まされ、第一線で活躍する自分を描けなくなってきました。
■中国電力 藤川拓也 選手
「体ボロボロ。」
■有田優理香 アナウンサー
「頑張る原動力は？」
■中国電力 藤川拓也 選手
「（陸上が）好きだった。しんどいときはきらいかなと思うこともあったが走ることが好きだった。」
ラストレースを前に、背中を押したのが今年のニューイヤー駅伝。
藤川は走りませんでしたが、後輩たちの活躍で11年ぶりの入賞を果たしました。
■中島大就 選手
「藤川さんに入賞を捧げようという思いがみんなあったので。」
■中国電力 藤川拓也 選手
「かわいい後輩ですよ。」
■中島大就 選手
「あざす！うれしいです。」
憧れ続けた中国電力で迎える集大成。感謝の思いを胸に、藤川はラストレースに挑みます。
■中国電力 藤川拓也 選手
「笑顔でゴールしたい。努力してゴールした時の達成感や楽しさを表現できるようなゴールテープの切り方をしたい。」
【2026年1月27日放送】