1月27日、公示された衆院選。新潟市中央区・東区・江南区と佐渡市が選挙区に入る新潟1区には県内の小選挙区で最も多い5人が立候補。中道の前職に新人4人が挑みます。

■中道改革連合・前職 西村智奈美 候補

新潟駅前で第一声を上げたのは、中道改革連合の前職・西村智奈美さん。



【中道・前職 西村智奈美 候補】

「予算案の審議すらストップをさせて、国民生活に大きな負の影響を与えるということも国民生活が分かっていない。もう我慢はできません」





■自民党・新人 内山航 候補

新年度予算案の成立前に解散に踏み切った高市首相を批判し、新党での政権交代を目指すと訴えます。【中道・前職 西村智奈美 候補】「国民生活のための物価高対策もちゃんと行える。そんな政権をつくっていきたい」

一方、小選挙区で3連敗中の自民党からは前市議会議員で新人の内山航さんが立候補。



【自民・新人 内山航 候補】

「新潟1区には政権与党につながる国会議員がいないんです。この1区で勝てば新しい新潟を一緒につくる、そういう選挙になるんです」



高市政権の継続、そして物価高対策の実行などを訴え議席の奪還を誓います。



【自民・新人 内山航 候補】

「市政・県政・国政がしっかりタッグを組んで、私たちの声をしっかりと国に届ける。それができるのは私である」

■参政党・新人 小池幸夫 候補

日本人ファースト消費税廃止などの政策掲げ、街頭に立つのは参政党の新人・小池幸夫さん。



【参政・新人 小池幸夫 候補】

「みんなが政治に参加して、人任せにしないで、自分たちで政治を変えると、自分たちの社会は自分たちでつくっていくんだと、そんなことを考えてほしいなと思う」



おかしな政治を正すためにも、まずは関心を持ち、投票という形で政治に参加してほしいと有権者に呼びかけます。



【参政・新人 小池幸夫 候補】

「選挙が終わるころには皆さんが政治に興味を持ってくれているといいなと思っている」

■日本維新の会・新人 伊藤和成 候補

政権の一翼を担う日本維新の会の新人・伊藤和成さんは、新潟市中央区の神社前で第一声を上げました。



【維新・新人 伊藤和成 候補】

「あまりにも私たちはこの寒い土地で、寒い生活を強いられてきたのではないかと思う。だからこそ、この街に副首都を備えることによって、この日本に、この新潟に暖かさを取り戻していきたい」



新幹線の新潟空港乗り入れ、そして副首都・新潟の実現が訴えの中心です。



【維新・新人 伊藤和成 候補】

「ここが副首都に一番ふさわしいんだと。これは夢物語じゃない、大それたことを言っているんじゃない」

■共産党・新人 中村岳夫 候補

前回に続き、2度目の立候補となったのは共産党の新人・中村岳夫さん。



【共産・新人 中村岳夫 候補】

「日本共産党が伸びてこそ、消費税の減税は実現できる。私は消費税の廃止を目指し、緊急的に5％に減税する」



今回は立憲民主党と公明党の新党結成により、原発政策などで他党との違いが鮮明になったと訴え、支持拡大を図ります。



【共産・新人 中村岳夫 候補】

「原発ゼロを言えるのは共産党しかありませんので、原発のような危険なものはなくしたい。その思いは共産党にお寄せいただきたい」