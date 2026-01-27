令和に“愛し愛される”至宝の端麗ビジュアルを披露 ICEx志賀李玖が初の写真集
8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の志賀李玖が、4月17日に初の写真集『志賀李玖1st写真集』（仮）を発売する。ドラマ初主演や大河ドラマ出演など、俳優として着実にキャリアを重ねる中での初写真集となり、“令和に愛し愛される”存在感を放つ端麗なビジュアルと多彩な表情を収めた1冊となる。
【別カット】『志賀李玖1st写真集』（仮）より
志賀は2024年にカンテレ・フジテレビ系ドラマ『スノードロップの初恋』で連続ドラマ初出演を果たし、25年にはBS12『六月のタイムマシン』で初主演を経験。26年には大河ドラマ『豊臣兄弟』への出演や、1月期TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』での起用が控えるなど、注目度を高めている。
本作は全編沖縄ロケを敢行。アイスを食べたり、得意とするスケートボードやバスケットボールを楽しんだりする日常感あふれるカットから、ソリッドでスタイリッシュな表情を切り取ったカットまでを収録する。リラックスした等身大の姿とともに、表現者として進化を続ける志賀の変貌自在な魅力と可能性を凝縮した内容となっている。
■志賀李玖コメント全文
僕にとって写真集はひとつの大きな夢でもあったので、それがこんなにも早く実現できたことをとても嬉しく思っています！
撮影地は沖縄県で、今回が初めての沖縄でした。
海が大好きな僕は、ずっと昔から沖縄の透き通る綺麗な海に入ってみたいと思っていて、実際に目の前で見た景色は想像以上に美しくてとても感動しました！
その海での撮影が、一番の思い出です！
初めての写真集ということもあり緊張しましたが、今の僕だからこそ表現できる表情や空気感を大切にしながら、一枚一枚丁寧に撮影していただきました。
この一冊が、皆さんにとっても特別な存在になればうれしいです。
【別カット】『志賀李玖1st写真集』（仮）より
志賀は2024年にカンテレ・フジテレビ系ドラマ『スノードロップの初恋』で連続ドラマ初出演を果たし、25年にはBS12『六月のタイムマシン』で初主演を経験。26年には大河ドラマ『豊臣兄弟』への出演や、1月期TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』での起用が控えるなど、注目度を高めている。
■志賀李玖コメント全文
僕にとって写真集はひとつの大きな夢でもあったので、それがこんなにも早く実現できたことをとても嬉しく思っています！
撮影地は沖縄県で、今回が初めての沖縄でした。
海が大好きな僕は、ずっと昔から沖縄の透き通る綺麗な海に入ってみたいと思っていて、実際に目の前で見た景色は想像以上に美しくてとても感動しました！
その海での撮影が、一番の思い出です！
初めての写真集ということもあり緊張しましたが、今の僕だからこそ表現できる表情や空気感を大切にしながら、一枚一枚丁寧に撮影していただきました。
この一冊が、皆さんにとっても特別な存在になればうれしいです。