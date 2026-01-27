¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤Þ¤â¤Ê¤¯À¸¸å4¤«·î¡¡¡Ö¤â¤¦7Ô¡©¡×¡¡Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Î¸Â³¦¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÇº¤ß¡¡³¨Æüµ¤Ç¹ðÇò
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¹±Îã¤Î°é»ù³¨Æüµ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤Þ¤â¤Ê¤¯À¸¸å4¤«·î¡¡¡Ö¤â¤¦7Ô¡©¡×¡¡Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Î¸Â³¦¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÇº¤ß¡¡³¨Æüµ¤Ç¹ðÇò
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿³¨Æüµ¤Ç¤Ï¡¢À¸¸å4¤«·î¤ò·Þ¤¨¤ëÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ÎÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³¨ËÜ¤ò¤è¤ß¤¤«¤»¡¡2¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÆÉ¤ß¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄï¤¯¤ó¿²ÊÖ¤ê¤Î¥³¥Ä¤ò¤¤Î¤¦¤Ä¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¥³¥í¥ó¥³¥í¥ó¤·¤Æ¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£
·»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç¤¤¤Ä¤â¤´¤¤²¤ó¸«¤Ê¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¤Î·Ã¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¯¤¸¤é¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥Ö¥ó¤Þ¤ï¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤Ç¤À¤¤·¤á¤Æ¤ª¤¤Ë¤¤¤ê¡×¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÇÍ·¤Ö°¦¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃæÀî¤µ¤ó¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥ß¡¼¥¿¥¤¥à¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤¿¤Î¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤¦7Ô¤È¤«¡©Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ç¤â¸ª¤¬ÄË¤¯¤Æ½Å¡Á¤¤¡¡¤Ò¤È¤êÍÑ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼Çã¤¦¤«¹Í¤¨Ãæ¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¡¢ÁÐ»Ò°é»ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û