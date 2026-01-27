お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二（61）の妻でタレントの山口もえ（48）が、“毎朝5時お弁当3個生活”が突然終わったことを報告し、反響を呼んでいる。

高校3年生の長女、中学3年生の長男、小学2年生の次女、3人の子どもがいる山口。これまでもInstagramで、4時半起きで作った“作り置き詰めただけ弁当”や、人生で初めて作ったそうめん弁当など、バラエティー豊かなお弁当を紹介し、話題になっていた。

“毎朝5時お弁当3個生活”が突然終了

2026年1月26日の更新では、「毎朝5時お弁当3個生活が突然終わった 長女から『あしたでお弁当最後』と突然言われたのだ！！長女の大好きなものでお弁当箱をいっぱいにしてあげたかったけど、前の晩に突然言われたので、いつもの通りのいつもな弁当になった。『ありがとう』の手紙やお弁当をまとめた写真をもらったとか、SNSを見たら載ってるけど、そんなしゃれたものはなかった。代わりに私は娘に手紙を添えた 『今まで残さずに食べてくれてありがとう』って」と、高校3年生の長女へのお弁当作りが終了したことを報告し、最後となった3人分のお弁当を披露した。



続けて、「今お弁当2個生活になって自分のパワーアップに驚いている 『お弁当2個ってなんて楽なんだっ！！』ってね。人間つらい時を超えたら、パワーアップするのだと改めて実感 お弁当生活あと10年は続くんだけど…」と、“パワーアップ”したという品数豊富なお弁当も紹介。

この投稿にはタレントの渡辺満里奈（55）が「お疲れ様ー！！愛情たっぷりの美味しそうなお弁当、いつも楽しみにしてた！パワーアップ、いいね」とコメントした他、ファンからも「愛情がこもっていて体に優しいお弁当ですね」「もえちゃんの作るお弁当いつもおいしそう」などの声が寄せられている。