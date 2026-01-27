フライパン1つで完成！「鮭と白菜のチーズクリーム煮」がおいしすぎる

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、フライパン1つで簡単に作れる、鮭と白菜を使った濃厚なチーズクリーム煮込みをご紹介します。

心も体もポカポカになる濃厚なクリーム煮

相性バツグンの鮭と白菜を使った、濃厚なチーズクリーム煮。フライパン1つで簡単に作れるのが魅力です。スライスチーズを加えてコクを出し、心も体も温まる冬の定番に！忙しい夜にもぴったりの時短ごちそうレシピをご紹介します。

白菜がとろ〜り！スライスチーズで格上げする「☆鮭と白菜のチーズクリーム煮☆」

■材料（2人分）





生鮭 2切れ



塩（下味用） 少々



胡椒（下味用） 少々



薄力粉（下味用） 少々



白菜 2〜3枚



しめじ 1/2〜1/3株



にんにくすりおろし（チューブでも） 少々



サラダ油またはオリーブオイル 大さじ1



●水 150ml



●コンソメ（洋風だしの素） 1個



※牛乳 150ml



※薄力粉 小さじ2



塩・こしょう（仕上げ用） 少々



スライスチーズ（またはパルメザンチーズ） 1〜2枚（または大さじ1〜2）





作り方

1. 鮭は3等分に切り、塩を振って10分ほど置きます。キッチンペーパーで余計な水分を拭き取ったら、コショウをふり、小麦粉をまんべんなくまぶします。



【ポイント】鮭は焼く前に水分をしっかり拭き取ることで臭みが取れ、おいしく仕上がります。

2.白菜は食べやすい大きさにザク切りにします。しめじは石づきを取ってほぐしておきます。

3. フライパンに油（またはオリーブオイル）を熱し、鮭を皮目から中火で焼きます。焼き色がついたら裏返して端に寄せ、空いたスペースで白菜としめじをサッと炒めます。

4. 鮭の裏面にほんのり焼き目がつき、白菜もややしんなりしたら、●を加え、水分が半分くらいになるまで煮詰めます。

5. ※とすりおろしにんにくを加え、とろみがつくまでやさしく混ぜながら煮込みます。スライスチーズをちぎって入れ、溶けたら完成です。味をみて、仕上げに塩・こしょうで味をととのえてください。



【ポイント】スライスチーズを加えることで、通常のクリーム煮よりも濃厚で贅沢な味わいになります。

この投稿をInstagramで見る

クックパッド（cookpad japan）(@cookpad_jp)がシェアした投稿

毎週水曜日にInstagram Live配信中！

Instagram Liveでは、スタッフ厳選のレシピや食のトレンドを配信しています。調理のコツやポイントを楽しくご紹介していきます。



毎週、みなさんと一緒におしゃべりしながら料理を作っているので、ぜひ遊びに来てくださいね！